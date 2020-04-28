Ramazanda sıvı kaybını önlemek için meyve suyu tüketin

Ramazan ayıyla birlikte yeniden gündeme gelen sağlıklı beslenme konusunda uzmanlar uyarılarda bulundu. Sıvı kaybının artacağı, iftarda içilecek birer bardak meyve suyunun bu dengenin korunmasına yardımcı olacağı belirtiliyor.

Prof. Dr. Neriman İnanç, oruç açarken içilen bir bardak meyve suyunun ise tokluk verebileceğini ve 15 - 16 saatlik bir açlıktan sonra ağır ve ani besin tüketilmesinin yaratacağı mide sorunlarına engel olabileceğini söyledi.

İnanç şöyle konuştu: “İftarda orucun meyve suyu ile açılmasının bir başka yararı da Ramazanda sıklıkla karşılaşılan sindirim problemlerinin hafiflemesine yardımcı olmasıdır.”