Ramazan'da bu 5'lilere dikkat!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, çoğunlukla evde olduğumuz bu salgın döneminde beslenme hataları yapıldığına ve kilo alındığına dikkat çekiyor. Kilo kontrolüne Ramazan’da da dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Ulaş Özdemir önemli önerilerde bulunarak Ramazan’da tüketilmesi gereken 5 “mucize besin”den de söz etti...

“Nasıl olsa kilo veriyorum” düşüncesi ile Ramazan ayında porsiyon aşımlarının yapılmaması gerektiğini hatırlatan Özdemir, “Ramazan döneminde uzun süre açlık sebebiyle kilo kaybı gözlemlenir ancak yediklerinize dikkat etmezseniz kaybettiğiniz kilo büyük oranda kas ve su kaybı olur. Ayrıca iftarda yemek hızlı yenmemeli çünkü uzun süre açlık metabolizmasına bağlı olarak vücut kan şekerini yükseltme eğilimindedir. Bu yüzden hızlı yemek yeme ve tatlı eğilimleri artabilir. Yediğiniz yemeğin porsiyonu sabit kalsa bile yeme sürenizi uzatmanız hem sindirim sistemi sağlığınız için olumlu olacağı gibi hem de kilo kontrolünde size destek olur” dedi.

HER GÜN TATLI TÜKETMEYİN

İftar sonrasında her gün tatlı tüketilmesinin kilo değerini düşürse de yağ oranını artırabileceğine dikkat çeken Ulaş Özdemir, “Ramazan ayında her gün iftar sonrasında tatlı tüketiminiz olursa kilo değeriniz düşecek ancak yağ oranınız artacaktır. Aynı zamanda diğer gün için kendinizi halsiz ve yorgun hissetmenize sebep olabilir. Şekerin sizi daha fazla acıktıracağını unutmayın. Tatlı tüketmeniz gereken bir surumdaysanız gün aşırı sütlü ve az şekerli sütlaç, muhallebi veya sade dondurma tercih edebilirsiniz” önerisinde bulundu.

RAMAZAN’DA MUCİZE 5 BESİN

ÇORBA: Yüksek sıvı kayıpları sebebiyle hem sıvı dengenizi düzenleyecek hem de düşük kalorisi sebebiyle kilo kontrolünüz açısından en önemli besin olacaktır.

ZEYTİN: Sizi en uzun süre tok tutacak yiyeceklerin en üst sıralarında olan zeytin hem sahur hem iftarınızın vazgeçilmesi olsun.

HURMA: Uzun açlık sonucu tatlı krizlerinizi bastıracağınız harika bir yiyecek olması yanı sıra yüksek lif içeriği sebebiyle mide bağırsak sisteminizde de düzenleyici etkisi olacaktır.

YUMURTA: Kas kaybetmemeniz için günlük yeterli protein almanız gerekir. Yumurta protein içeriği bakımından en yüksek besindir. Bu yüzden sahurlarınızda eksik etmeyin.

ZERDEÇAL: Özellikle yemek sonrası oluşan hazımsızlık ve rahat bir sindirim sistemi için muhakkak yemeklerinizin ve salatalarınızın üzerine zerdeçal ekleyin.

RAMAZAN’DA 5 ÖNEMLİ BESLENME TAKTİĞİ

Muhakkak sahur yapın: Sağlıklı bir metabolizma için sahur oldukça önemlidir.

Günde minimum 2 litre su için: Günlük 2 litre suyunuzu tek seferde değil 4 veya 5 seferde içmeye özen gösteriniz.

Yemeklere ara verin: Yemeğinizin ortasında yemeğinizi bırakıp 10-15 dakika ara veriniz. Bu sizin sindirim sisteminizi rahatlatacağı gibi doyma hissinizi de düzenleyecektir.

Sofranızdan salatayı eksik etmeyin: Yemeklerinizin yanında salatayı ihmal etmeyin. Zeytinyağlı salatanız lif içeriği bakımından sağlıklı bir bağırsak sisteminin vazgeçilmez besini olacaktır. Aynı zamanda kalori olarak düşük olduğu için kilo kontrolünüzde de kurtarıcı olacaktır.

Kas kaybetmemek için: Sofranızda mutlaka proteinlere yer verin. Et, tavuk, balık ve hindi gibi hayvansal proteinler yanı sıra yeşil mercimek, siyah mercimek, kuru fasulye ve barbunya gibi kurubaklagiller de proteinlerden zengin olduğu için sofranızda muhakkak yer verilmesi gereken besinlerdendir.