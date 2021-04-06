Ramazan’a özel çorba çeşitleri: Mantar, mercimek, yayla çorbası tarifleri

Ramazan ayında özellikle de iftarda çorba tüketimi oldukça önemi. Ayrıca iftar sofralarının da vazgeçilmezi. Mantar, mercimek, yayla çorbası iftar sofralarında en sık tercih edilenlerden. Biz de sizler mantar, mercimek ve yayla çorbasının tariflerini hazırladık. İşte detaylar...

Mantar çorbası tarifi:

Malzemeler:

300 gram kültür mantarı

3 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı un

3 su bardağı su

1 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet limon

Yapılışı:

İlk olarak mantarları güzelce temizleyin. Daha sonra küp küp doğrayarak bir tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ekleyin. Limon suyunu da ilave edip mantarları güzelce haşlayın. Diğer taraftan da farklı bir tencerede tereyağını eritin. Unu da ekleyin ve kavurun. Ardından su, tuz ve karabiberi ilave edin. Mantarları da süzüp tencereye ekleyin. Kaynayana kadar pişirin.

Mercimek çorbası tarifi:

Malzemeler:

1,5 su bardağı kırmızı mercimek

4-5 su bardağı sıcak su

1 adet kuru soğan

1 adet patates

1 adet havuç

2 diş sarımsak

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Kimyon

Nane

Pul biber

Karabiber

Tuz

Yapılışı:

Mercimekleri güzelce yıkayın ve süzülmesi için kenara alın. Havuç, soğan ve patatesi soyun ve iri iri doğrayın. Tencereyi ocağa alın ve zeytinyağını ekleyin. Daha sonra soğan ve sarımsağı da ekleyerek kavurun. Ardından patates ve havucu da ilave edip birkaç dakika daha kavurun. Üzerine mercimekleri de ekleyin. En son su ve baharatları da ilave edip pişirin. Sebzeler yumuşak hale gelince blender'dan geçirerek birkaç dakika daha kaynatın.

Yayla çorbası tarifi

Malzemeler:

3 yemek kaşığı yoğurt

3 yemek kaşığı un

1 adet yumurta sarısı

Yarım çay bardağı pirinç

Sıcak su

Tuz

Üzeri için:

Tereyağı ya da sıvı yağ

Nane

Yapılışı:

İlk olarak yayla çorbanız için pirinçleri haşlayıp süzün. Bir kasede de yoğurt, un ve yumurtayı pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çırpın. Daha sonra bir tencereye alın. Üzerine ılık su ilave edip karıştırın. Haşlanan pirinçleri de ekleyip koyu bir kıvama gelene kadar kaynatın. Çorbanız kaynadıktan sonra ocağı kapatıp tuz ilave edin. Üzeri için de sıvı yağı ya da tereyağı tavada kızdırın. Naneyi de ekleyip kavurun. En son çorbanızın üzerinde gezdirip servis edin.