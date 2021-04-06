Ramazan’a özel çorba çeşitleri: Mantar, mercimek, yayla çorbası tarifleri
Çorba çeşitleri Ramazan sofralarının olmazsa olmazı. Uzmanlar orucun ardından yemeğe çorbayla başlamanın sağlıklı açısından önemli olduğunu belirtiyor. Mutfağımızda ise çeşit çeşit ve birbirinden lezzetli çorba tariflerimiz mevcut. Mantar, mercimek ve yayla çorbaları da bunlardan biri. İftar sofranızda bu tariflere yer vermeye ne dersiniz? İşte Ramazan’a özel çorba çeşitleri; Mantar, mercimek, yayla çorbası tarifleri
Ramazan ayında özellikle de iftarda çorba tüketimi oldukça önemi. Ayrıca iftar sofralarının da vazgeçilmezi. Mantar, mercimek, yayla çorbası iftar sofralarında en sık tercih edilenlerden. Biz de sizler mantar, mercimek ve yayla çorbasının tariflerini hazırladık. İşte detaylar...
Malzemeler:
300 gram kültür mantarı
3 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı tereyağı
3 yemek kaşığı un
3 su bardağı su
1 su bardağı süt
1 tatlı kaşığı tuz
1 adet limon
Yapılışı:
İlk olarak mantarları güzelce temizleyin. Daha sonra küp küp doğrayarak bir tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ekleyin. Limon suyunu da ilave edip mantarları güzelce haşlayın. Diğer taraftan da farklı bir tencerede tereyağını eritin. Unu da ekleyin ve kavurun. Ardından su, tuz ve karabiberi ilave edin. Mantarları da süzüp tencereye ekleyin. Kaynayana kadar pişirin.
Malzemeler:
1,5 su bardağı kırmızı mercimek
4-5 su bardağı sıcak su
1 adet kuru soğan
1 adet patates
1 adet havuç
2 diş sarımsak
4 yemek kaşığı zeytinyağı
Kimyon
Nane
Pul biber
Karabiber
Tuz
Yapılışı:
Mercimekleri güzelce yıkayın ve süzülmesi için kenara alın. Havuç, soğan ve patatesi soyun ve iri iri doğrayın. Tencereyi ocağa alın ve zeytinyağını ekleyin. Daha sonra soğan ve sarımsağı da ekleyerek kavurun. Ardından patates ve havucu da ilave edip birkaç dakika daha kavurun. Üzerine mercimekleri de ekleyin. En son su ve baharatları da ilave edip pişirin. Sebzeler yumuşak hale gelince blender'dan geçirerek birkaç dakika daha kaynatın.
Malzemeler:
3 yemek kaşığı yoğurt
3 yemek kaşığı un
1 adet yumurta sarısı
Yarım çay bardağı pirinç
Sıcak su
Tuz
Üzeri için:
Tereyağı ya da sıvı yağ
Nane
Yapılışı:
İlk olarak yayla çorbanız için pirinçleri haşlayıp süzün. Bir kasede de yoğurt, un ve yumurtayı pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çırpın. Daha sonra bir tencereye alın. Üzerine ılık su ilave edip karıştırın. Haşlanan pirinçleri de ekleyip koyu bir kıvama gelene kadar kaynatın. Çorbanız kaynadıktan sonra ocağı kapatıp tuz ilave edin. Üzeri için de sıvı yağı ya da tereyağı tavada kızdırın. Naneyi de ekleyip kavurun. En son çorbanızın üzerinde gezdirip servis edin.