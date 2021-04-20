Ramazan pidesi nasıl yapılır? Evde yumurtalı, yumurtasız Ramazan pidesi tarifleri

Yumurtalı Ramazan Pidesi Tarifi

Malzemeler

1 paket instant maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

2 çay kaşığı tuz

6 su bardağı un

Üzeri için;

2 adet yumurta sarısı

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı su

Susam

Çörekotu

Yumurtalı Ramazan Pidesi Nasıl Yapılır?

Maya ve toz şekeri ılık suya ekleyip karıştırın.

Mayanın canlanması için birkaç dakika bekledikten sonra üzerine sıvı yağı ve sütü ilave edin.

Unu ve tuzu da ekleyip pürüzsüz bir hamur elde edene dek 10-15 dakika yoğurun.

Hamurunuz istediğiniz kıvama gelince ikiye ayırın.

Hamurların üzerine nemli bir bez örtün ve yarım saat kadar oda sıcaklığında mayalandırın.

Yoğurt, yumurta sarısı ve sıvı yağı çırpın.

Fırın tepsinize yağlı kâğıt serip hamuru buraya aktarın.

Elinizi yağlayıp hamuru kenarlarından çekerek büyütün.

Diğer hamura da aynı işlemi yapın.

Hamurlarınızı bu şekilde 15 dakika da tepside mayalandırın.

Bu sırada fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın.

Mayalanan pidelerin üstlerini bıçağın ucuyla çizerek baklava deseni verin.

Hazırladığınız yumurtalı yoğurtlu karışımı pidelerinizin üzerine sürün.

Son olarak zevkinize göre çörekotu ve susam serpin ve fırınlayın.

Pideleriniz kabarıp kızardığında pişmiş demektir.

Fırından alıp ilk sıcağı çıktıktan sonra afiyetle yiyebilirsiniz…

Yumurtasız Ramazan Pidesi Tarifi

1 çay bardağı ılık su

1 çay bardağı ılık süt

4 çay bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

1, 5 tatlı kaşığı toz şeker

1 paket kuru ya da yaş maya

Üzeri için;

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Çörek otu

Susam

Yumurtasız Ramazan Pidesi Nasıl Yapılır?

Öncelikle derin bir kaba ılık su, süt, maya, tuz ve şekeri koyup karıştıralım.

Sonrasında unumuzu eleyerek ekleyin ve yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamurunuzun üzerini bir streç film ya da bez ile örtün, mayalanması için 45 dakika kadar bekleyin.

Mayalanan hamurumuza yuvarlak bir şekil verin ve üzerine parmaklarımızı yağlayarak, parmak uçlarımızla baklava dilimi şekiller çizin. Şekil verirken hamurun altına taban kısmına mısır unu serperseniz fırınlarda yapılan pidelerin aynısı olur.

Üzerinin her yeri yağlandıktan sonra susam, çörek otu serpin ve 200 derece fırında kızarana kadar pişirin. Şimdiden afiyet olsun.