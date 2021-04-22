Ramazan 10. günü iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?

Ezogelin çorbası tarifi ile kolay ve pratik biçimde Anadolu’nun en geleneksel, nefis ve lezzetli çorbalarından bir tanesini evde lokanta usulü yapabilirsiniz. Bu çorba evde de yapılabilir ama nedense özellikle esnaf lokantalarında içilen ezogelin çorbasının lezzetine doyum olmaz. Sizin için bu tarifimizde lokanta çorbasıyla ev çorbasının iyi taraflarını bir araya getiren bir tarif hazırladık. Lokanta usulü ezogelin çorbası nasıl yapılır? İşte çok beğeneceğinize emin olduğumuz lokanta usulü ezogelin çorbası yapımı ve malzemeleri..

Piliç Topkapı, geleneksel tavuk yemeklerimiz arasında en mükemmellerinden biri. Kısaca iç pilavla doldurulmuş piliç sarma olarak tarif edebileceğimiz piliç Topkapı sunumuyla, görüntüsüyle herkesin mutlaka denemesi gereken lezzetlerden. Tek başına bir öğün olan piliç Topkapı’yı siz de mutlaka deneyin. Afiyet olsun…

Acem pilavı, Kahramanmaraş mutfağından enfes bir lezzet. Pirinç, et ve kuru yemişlerin muhteşem uyumunu çok seveceksiniz. Biraz uğraştırsa da yapılışı oldukça kolay. Sofranızda bu nefis tarife mutlaka yer vermelisiniz. Peki acem pilavı nasıl yapılır? Püf noktalarıyla acem pilavı tarifi...

Kış sebzelerinden kerevizin seveni de sevmeyeni de çoktur ancak lezzetini bir kez keşfeden de bir daha vazgeçemez. Özellikle yoğurtlu kereviz salatası hem çok pratik hem de çok nefistir. Hürriyet Lezizz yazarı Şef Rüzgar Sünbül sizin için hazırladı bu tarifi. Evde mutlaka denemenizi tavsiye ediyor ve tarifimize geçiyoruz...

İrmik helvası, irmik unundan yapılan klasik bir helva tatlısı, geleneksel bir Türk tarifidir. Gerek üstüne tarçın serperek isterseniz de dondurmayla servis edebileceğiniz, iftar sofralarının en çok arananı irmik helvasının tam ölçüsünde tarifini paylaşıyoruz.