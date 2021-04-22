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Haber Giriş: 22.04.2021 - 09:48 | Son Güncelleme:

Ramazan 10. günü iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?

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Ramazan 10. günü iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?

Ramazan ayıyla birlikte sevdiklerine özel lezzetler sunmak isteyenler her gün iftar menülerini özenle oluşturuyor. "İftara ne pişirsem?, "Bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için çorbadan tatlıya Ramazan'ın dokuzuncu gününe özel nefis bir menü hazırladık. İşte 22 Nisan Perşembe Ramazan 10. günü iftar menüsü...

Ezogelin çorbası tarifi ile kolay ve pratik biçimde Anadolu’nun en geleneksel, nefis ve lezzetli çorbalarından bir tanesini evde lokanta usulü yapabilirsiniz. Bu çorba evde de yapılabilir ama nedense özellikle esnaf lokantalarında içilen ezogelin çorbasının lezzetine doyum olmaz. Sizin için bu tarifimizde lokanta çorbasıyla ev çorbasının iyi taraflarını bir araya getiren bir tarif hazırladık. Lokanta usulü ezogelin çorbası nasıl yapılır? İşte çok beğeneceğinize emin olduğumuz lokanta usulü ezogelin çorbası yapımı ve malzemeleri..

Lokanta usulü ezogelin çorbası tarifi
Lokanta usulü ezogelin çorbası tarifi

Piliç Topkapı, geleneksel tavuk yemeklerimiz arasında en mükemmellerinden biri. Kısaca iç pilavla doldurulmuş piliç sarma olarak tarif edebileceğimiz piliç Topkapı sunumuyla, görüntüsüyle herkesin mutlaka denemesi gereken lezzetlerden. Tek başına bir öğün olan piliç Topkapı’yı siz de mutlaka deneyin. Afiyet olsun…

Piliç Topkapı Tarifi: Piliç Topkapı nasıl yapılır
Piliç Topkapı Tarifi: Piliç Topkapı nasıl yapılır?

Acem pilavı, Kahramanmaraş mutfağından enfes bir lezzet. Pirinç, et ve kuru yemişlerin muhteşem uyumunu çok seveceksiniz. Biraz uğraştırsa da yapılışı oldukça kolay. Sofranızda bu nefis tarife mutlaka yer vermelisiniz. Peki acem pilavı nasıl yapılır? Püf noktalarıyla acem pilavı tarifi...

Acem pilavı nasıl yapılır Püf noktalarıyla acem pilavı tarifi
Acem pilavı nasıl yapılır? Püf noktalarıyla acem pilavı tarifi

Kış sebzelerinden kerevizin seveni de sevmeyeni de çoktur ancak lezzetini bir kez keşfeden de bir daha vazgeçemez. Özellikle yoğurtlu kereviz salatası hem çok pratik hem de çok nefistir. Hürriyet Lezizz yazarı Şef Rüzgar Sünbül sizin için hazırladı bu tarifi. Evde mutlaka denemenizi tavsiye ediyor ve tarifimize geçiyoruz...

Kereviz salatası tarifi
Kereviz salatası tarifi

İrmik helvası, irmik unundan yapılan klasik bir helva tatlısı, geleneksel bir Türk tarifidir. Gerek üstüne tarçın serperek isterseniz de dondurmayla servis edebileceğiniz, iftar sofralarının en çok arananı irmik helvasının tam ölçüsünde tarifini paylaşıyoruz.

İrmik helvası nasıl yapılır Tam ölçülü irmik helvası tarifi
İrmik helvası nasıl yapılır? Tam ölçülü irmik helvası tarifi
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