Püre yatağında saray yahni nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta püre yatağında saray yahni tarifi
İlgiyle takip edilen Gelinim Mutfakta yarışma programında birbirinden lezzetli tarifler, hafta içi her gün ev hanımlarının menülerine kılavuzluk ediyor. Yarışmanın bugün yayınlanan bölümünde ise gelinler ‘Püre yatağında saray yahni’ tarifiyle hünerlerini konuşturmaya devam ediyorlar. Biz de denemek isteyenler için çok merak edilen püre yatağında saray yahni tarifini ve yapım aşamalarını paylaşıyoruz.
Hafta içi her gün Seda Sayan’ın sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta yarışması sezon finali öncesi muhteşem tariflerle izleyicileri buluşturmaya devam ediyor. Günün ilgi gören yemeği ise püre yatağında saray yahni tarifi oldu. Saray yahni tarifi nasıl yapılır diye merak ediyorsanız, işte Gelinlerin en güzel şekilde hazırlamaya çalıştıkları püre yatağında saray yahni tarifi…
Püre Yatağında Saray Yahni İçin Malzemeler
Tavuk sote için;
- 4 parça tavuk göğsü
- Sıvı yağ
- 1 adet soğan
- 2 adet yeşil biber
- 2 adet kırmızı biber
- Yarım yemek kaşığı salça
- Tuz
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı kekik
- Yarım çay bardağı su
Patates püresi için;
- 4 -5 adet orta boy haşlanmış patates
- 1 yemek kaşığı tereyağ
- 1 su bardağı süt
- Tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
Püre Yatağında Saray Yahni Nasıl Yapılır?
İlk önce tavuk göğsünü kuşbaşı doğrayın ve tencereye koyup kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.
Suyunu çekince yağı ekleyip birkaç kez çevirin.
Sonrasında küp küp doğranmış soğanı, kırmızı biber ve yeşil biberi ilave edip karıştırın.
Salçayı, tuzunu ve baharatları da ekleyip yarım ılık bardak su ilave edin.
10-15 dakika daha kısık ateşte pişirdikten sonra altını kapatıp püreyi hazırlamaya geçebilirsiniz.
Patates püresi için; patatesi güzelce ezin, içine tereyağı, süt ve tuzunu da ekleyip blender yardımıyla püre haline getirin.
Karabiberi de ekledikten sonra karıştırın.
Servis tabağına önce pürenizi, daha sonra üzerine de tavuk soteyi ekleyin ve sıcak servis yapın.