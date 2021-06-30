Püre yatağında saray yahni nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta püre yatağında saray yahni tarifi

Hafta içi her gün Seda Sayan’ın sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta yarışması sezon finali öncesi muhteşem tariflerle izleyicileri buluşturmaya devam ediyor. Günün ilgi gören yemeği ise püre yatağında saray yahni tarifi oldu. Saray yahni tarifi nasıl yapılır diye merak ediyorsanız, işte Gelinlerin en güzel şekilde hazırlamaya çalıştıkları püre yatağında saray yahni tarifi…

Püre Yatağında Saray Yahni İçin Malzemeler

Tavuk sote için;

4 parça tavuk göğsü

Sıvı yağ

1 adet soğan

2 adet yeşil biber

2 adet kırmızı biber

Yarım yemek kaşığı salça

Tuz

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kekik

Yarım çay bardağı su

Patates püresi için;

4 -5 adet orta boy haşlanmış patates

1 yemek kaşığı tereyağ

1 su bardağı süt

Tuz

1 çay kaşığı karabiber

Püre Yatağında Saray Yahni Nasıl Yapılır?

İlk önce tavuk göğsünü kuşbaşı doğrayın ve tencereye koyup kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

Suyunu çekince yağı ekleyip birkaç kez çevirin.

Sonrasında küp küp doğranmış soğanı, kırmızı biber ve yeşil biberi ilave edip karıştırın.

Salçayı, tuzunu ve baharatları da ekleyip yarım ılık bardak su ilave edin.

10-15 dakika daha kısık ateşte pişirdikten sonra altını kapatıp püreyi hazırlamaya geçebilirsiniz.

Patates püresi için; patatesi güzelce ezin, içine tereyağı, süt ve tuzunu da ekleyip blender yardımıyla püre haline getirin.

Karabiberi de ekledikten sonra karıştırın.

Servis tabağına önce pürenizi, daha sonra üzerine de tavuk soteyi ekleyin ve sıcak servis yapın.