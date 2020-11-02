Puf puf kabaran enfes bir pancake yapmanın sırları

PANCAKE NEDİR?

Pancake, Amerikan mutfağına ait bir ürün. Özellikle Amerikan İngilizcesinde “greasy spoon” yani yağlı kaşık denen küçük restoran ve diner’larda karşımıza çıkan pancake’in çok ünlü adresleri bulunur. Krep ise Fransız mutfağına ait bir lezzettir.

İYİ BİR PANCAKE NASIL OLMALIDIR?

Pancake, içine kabartma tozu eklenen bir hamurla yapılır. Tavaya döküldüğünde çapının 10-15 santimetre civarında olması gerekir. Pişmiş halinin kalınlığı ise 1 santimetre civarında olmalıdır. Krep ise incecik ve tava genişliğinde dökülür.

PANCAKE NASIL SERVİS EDİLİR?

Üstüne bastırıldığında pofuduk bir kıvamı olan pancake’in servisinde kule mantığıyla üst üste dizilmesi makbuldür. Bu nedenle pancake hamuru tavaya dengeli dökülmelidir. Bir tarafı kalın bir tarafı ince olan pancake’ler üst üste dizildiğinde devrilebilir. Krep bu şekilde servis edilebileceği gibi tek tek içine garnitürler sarılarak da sunulabilir.

PANCAKE NEYLE BİRLİKTE YENİR?

Pancake neredeyse her zaman tatlıdır, hatta hamuruna da biraz şeker ilave edilir. Bu nedenle de tatlı malzemelerle birlikte servis edilir. Amerikalılar pancake’leri genelde akçaağaç şurubu ile tüketir ama siz, bal, reçel, fındık kreması, hatta tahin-pekmez gibi lezzetleri pancake’le birlikte değerlendirebilirsiniz.

Ayrıca çilek, muz gibi meyveleri, fındık, ceviz gibi kuru yemişleri de pancake’le birleştirebilirsiniz. Krep ise tatlı garnitürlerle birlikte sunulabileceği gibi tavuk, et, sebze gibi tuzlu ürünlerle de bir araya getirilebilir.

PANCAKE NASIL YAPILIR? EVDE PANCAKE YAPIMI İÇİN KOLAY TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı süt

2 adet yumurta

1 tatlı kaşığı şeker

1 tutam tuz

3 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Pişirme sırasında kullanmak için sıvı yağ (uygun bir tavanız varsa gerek olmayabilir)

Nasıl yapılır?

Yumurtaların sarılarını beyazlarından ayırın.

Beyazları tuzla köpük köpük olana kadar çırpın.

Sarıları da süt ve diğer malzemelerle birlikte çırpın.

Ardından beyazları köpüğünü söndürmeden diğer malzemeye ekleyip karıştırın.

Geniş yapışmaz yüzeyli bir tavayı ocağa alın. Gerekirse 1 tatlı kaşığı kadar sıvı yağla yağlayın.

Küçük bir kepçe yardımıyla hazırladığınız hamuru minik yuvarlaklar halinde tavaya dökün.

Üst tarafı kabarıp göz göz olan pancake’leri alt üst edin.

Pişen pancake’leri dilediğiniz malzemeyle bir araya getirip servis edin.

KREP NASIL YAPILIR? EVDE KREP YAPIMI İÇİN KOLAY TARİFİ

Malzemeler:

2 adet yumurta

2 su bardağından biraz az un

1 su bardağı su

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

Pişirmek için sıvı yağ

Nasıl yapılır?

Un, süt ve suyu topaklanma olmayıncaya kadar iyice karıştırın. (Eğer sütünüz yoksa 2 bardak su ile de yapabilirsiniz sadece rengi biraz daha beyaz olacaktır.)

Sonrasında yumurtaları ekleyin ve kek hamurundan daha akıcı bir kıvama gelecek şekilde çırpmaya devam edin.

Geniş bir tavaya 1 çay kaşığı yağ dökün her yerine yedirin.

1 kepçe krepi tavanın her yerine yayarak dökün.

Altlı üstlü iyice pişirin. Krepleriniz hazır. Afiyet olsun…