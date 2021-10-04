Profiterol nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Akışkan çikolata soslu, dolgun profiterol hamuru tarifi için püf noktaları

Genellikle pastanelerde ve kafelerde yediğimiz profiterolü evinizde de bir şef maharetiyle denemek istiyorsanız, işte akışkan çikolata soslu ve dolgun hamuruyla profiterol tarifi için püf noktaları...

Profiterol Tarifi İçin Malzemeler

Hamuru için;

1,5 su bardağı un

1,5 su bardağı su

4 adet yumurta

150 gram tereyağı

Kreması için:

500 mililitre süt

1,5 çay bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı un

1 adet yumurta

1 paket vanilya

Çikolata sosu için:

220 gram bitter çikolata

200 gram krema

Evde Profiterol Nasıl Yapılır?

İlk olarak krema için şekeri tencereye alıp üzerine sütü ekleyin ve karıştırın.

Yumurta ve unu da ilave edip muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırarak pişirin.

Krema kıvamını alınca vanilyayı da ekleyip ocaktan alın. Oda sıcaklığına gelmesi için ara ara karıştırın. Daha sonra kremayı sıkma torbasına doldurup sertleşmesi için buzdolabına alın.

Tatlınızın hamuru için tereyağı ve suyu bir tencereye alın. Ara ara karıştırarak kaynatın. Ardından unu ekleyip 3-4 dakika boyunca sürekli karıştırın. Toparlanan hamuru ocaktan alıp 15 dakika kadar dinlendirin.

Yumurtaları teker teker hamura ekleyip hızla karıştırarak yedirin. Hamuru 15 dakika kadar soğutup sıkma torbasına doldurun.

Hamuru, yağlı kağıt serili fırın tepsisine küçük yuvarlak halinde sıkın ve önceden 180 derecede ısıtılmış fırında pişirin.

Hamurlar pişince fırından çıkarıp oda sıcaklığına gelene kadar dinlendirin.

Buzdolabında beklettiğiniz kremayı, ortasına delik açtığınız hamurların içine doldurun.

Çikolata sosu için bitter çikolatayı doğrayıp kremayla birlikte sos tenceresinde eritin.

Ocaktan alıp ılınmasını bekleyin ve servis tabağındaki profiterollerin üzerine gezdirin.

Dilerseniz üzerini Antep fıstığı ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...

Dolgun Profiterol Hamuru için Püf Noktaları

Profiterol hamurunun daha yumuşak olmasını istiyorsanız, kremasını doldurduktan sonra kapaklı bir saklama kabı içerisinde buz dolabında bekletebilirsiniz.

Profiterol hamuru için kullanılan tereyağı ılık olması gerekir. Aynı zamanda hamurun tereyağından sonra çok iyi yoğrulması gerekmektedir.

Profiterol hamurunun iyi kabarması için yumurtayı hamura iyice yedirmek ve karışmasını sağlamak gerekir.

Önemli noktalardan biri de profiterol hamurunun fırına girdikten sonra fırının kapağının pişene kadar açılmamasıdır.

Profiterol hamurunun çatlamaması için sıkma poşetinden hamurları tek seferde sıkmanız gerekir. Aksi halde çatlayabilir.

Akışkan Profiterol Sosu Nasıl Yapılır?

Her ne kadar akışkan olması gerekiyorsa da profiterol sosunun kıvamı oldukça önemlidir. Ne profiterol hamurunun üzerinden akıp gitmeli ne de donuk bir şekilde kalmalı. Bu nedenle profiterol sosunun hamurun üzerini kaplaması için servis esnasında dökülmesi tavsiye edilir.

Aynı zamanda profiterol sosunun parlak olması için çikolata sosunun içine 1 yemek kaşığı kadar kakao yağı kullanabilirsiniz.