Pratik ve ferahlatıcı bir seçenek: Çökelek salatası

Malzemeler:

3 adet domates

1 ya da 2 adet biber (İsteğe bağlı acı veya tatlı)

1 adet sürk (Hatay yöresine ait peynir türü) veya 2 yemek kaşığı taze çökelek

1 adet orta boy soğan

Birkaç dal maydanoz

1 tatlı kaşığı kuru nane ya da taze nane

1 tatlı kaşığı pul biber

1 kahve fincanı zeytinyağı

Arzuya göre kuru veya taze kekik de koyulabilir.



Yapılışı:

Domatesler, soğan, maydanoz ve biberler küçük küçük doğranır.

Üzerine çökelek, tuz, nane, pul biber ve zeytinyağı eklenir.

Hepsi karıştırılarak servise hazır hale getirilir.

Not: Arzuya göre 1 adet salatalık da eklenebilir.



Çayın yanına salata olur mu demeyin, bunu mutlaka deneyin 😊 Afiyet olsun.

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