MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Yazıları Yazarlar Yazıları Belgin Ekmen Yenilmez Yazıları Pratik ve ferahlatıcı bir seçenek: Çökelek salatası
GeriBelgin Ekmen Yenilmez Pratik ve ferahlatıcı bir seçenek: Çökelek salatası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Lezizz
Haber Giriş: 31.03.2020 - 12:59,Son Güncelleme:/

Pratik ve ferahlatıcı bir seçenek: Çökelek salatası

Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
Pratik ve ferahlatıcı bir seçenek: Çökelek salatası
Abone Olgoogle-news

Kahvaltıya misafiriniz varsa veya özel ve farklı bir kahvaltı sofrası için menü arıyorsanız çökelek salatası imdadınıza yetişiyor. Hem besleyici hem de ferahlatıcı bir menü olan çökelek salatasının hazırlanışı da oldukça kolay. İşte kahvaltı sofralarında değişik tatlar arayanlara Hatay kahvaltısının vazgeçilmez lezzeti, çökelek salatası…

Pratik ve ferahlatıcı bir seçenek: Çökelek salatasıMalzemeler:
3 adet domates
1 ya da 2 adet biber (İsteğe bağlı acı veya tatlı)
1 adet sürk (Hatay yöresine ait peynir türü) veya 2 yemek kaşığı taze çökelek
1 adet orta boy soğan
Birkaç dal maydanoz
1 tatlı kaşığı kuru nane ya da taze nane
1 tatlı kaşığı pul biber
1 kahve fincanı zeytinyağı
Arzuya göre kuru veya taze kekik de koyulabilir.

Yapılışı:
Domatesler, soğan, maydanoz ve biberler küçük küçük doğranır.

Pratik ve ferahlatıcı bir seçenek: Çökelek salatasıÜzerine çökelek, tuz, nane, pul biber ve zeytinyağı eklenir.

Hepsi karıştırılarak servise hazır hale getirilir.

Not: Arzuya göre 1 adet salatalık da eklenebilir.

Çayın yanına salata olur mu demeyin, bunu mutlaka deneyin 😊 Afiyet olsun.

Tarifle ilgili her türlü sorunuzu, Instagram hesabım aracılığıyla çekinmeden yöneltebilirsiniz.

Instagram: @belginekmen

False
Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
O şehrimizin vazgeçilmez lezzetlerinden! Evinden çıkmayanlar mahrum kalmasın diye...
Yılda 2 ay yetişiyor, tezgahları ve sofraları süslüyor
Çorum'un ünlü Oğuzlar cevizi de tescilli lezzetler arasına katıldı
Unutulan ekşi mayalı ekmeklerin faydaları yeniden gündeme gelmeye başladı