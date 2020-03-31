Pratik ve ferahlatıcı bir seçenek: Çökelek salatası
Kahvaltıya misafiriniz varsa veya özel ve farklı bir kahvaltı sofrası için menü arıyorsanız çökelek salatası imdadınıza yetişiyor. Hem besleyici hem de ferahlatıcı bir menü olan çökelek salatasının hazırlanışı da oldukça kolay. İşte kahvaltı sofralarında değişik tatlar arayanlara Hatay kahvaltısının vazgeçilmez lezzeti, çökelek salatası…
Malzemeler:
3 adet domates
1 ya da 2 adet biber (İsteğe bağlı acı veya tatlı)
1 adet sürk (Hatay yöresine ait peynir türü) veya 2 yemek kaşığı taze çökelek
1 adet orta boy soğan
Birkaç dal maydanoz
1 tatlı kaşığı kuru nane ya da taze nane
1 tatlı kaşığı pul biber
1 kahve fincanı zeytinyağı
Arzuya göre kuru veya taze kekik de koyulabilir.
Yapılışı:
Domatesler, soğan, maydanoz ve biberler küçük küçük doğranır.
Üzerine çökelek, tuz, nane, pul biber ve zeytinyağı eklenir.
Hepsi karıştırılarak servise hazır hale getirilir.
Not: Arzuya göre 1 adet salatalık da eklenebilir.
Çayın yanına salata olur mu demeyin, bunu mutlaka deneyin 😊 Afiyet olsun.
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