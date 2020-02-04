Pratik ve enfes akşam yemeği tarifleri Lezizz günün menüsünde

Sebzeli tavuk çorbasının tarifini aradıysanız doğru yerdesiniz. Tavuk ve sebzelerin nefis buluşmasına şehriye de eşlik edince lezzetini katlıyor. Ayrıca hazırlanışı da gayet pratik. Sebzeli tavuk çorbasını kolay bir şekilde hazırlayarak sofralarınıza renk katabilirsiniz. Bu çorba sizi asla pişman etmeyecek. İşte tarifi...

Vitamin açısından oldukça zengin olan pırasa, kış aylarında tüketilmesi gereken sebzelerden biri. Böreğini veya dolmasını yapabileceğiniz gibi yemek olarak da sunabilirsiniz. Biraz limonla daha da lezzetli hale gelen pırasa yemeğini denemek isterseniz, işte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...

Patates ile yapılan her yemek ayrı bir güzel oluyor. İsviçre mutfağından röşti de onlardan biri. Görüntüsü ayrı, tadı ayrı güzel olan röştiyi birkaç malzeme ile kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Ayrıca, kahvaltı veya et yemeklerinin yanında da tercih edilebilir. İşte enfes röştinin malzemeleri ve yapılış aşamaları…

Cevizli biber, Hatay mutfağının nefis mezelerinden biri. Birkaç basit malzemeyle kolayca hazırlayabilirsiniz. Ayrıca, sıcacık ekmeğin üzerine de sürüp yiyebilirsiniz. Çok beğeneceksiniz. İşte, sofralarınıza renk ve lezzet katacak cevizli biberin malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...

Kış mevsiminin en güzel ve şifa deposu meyvelerinden ayvanın tatlısı bir başka güzel. Kaymak ve Antep fıstığıyla buluştuğunda ise önceki yediklerinizi unutturacak cinsten. Sofralarınızı ayva tatlısı ile renklendirmek isterseniz, lafı fazla uzatmadan tüm aşamalarıyla tarifini aşağıda yazdık. Şimdiden afiyet olsun...