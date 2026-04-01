search__icondelete
Hürriyet LezizzTariflerPratik mor lahana turşusu tarifi (Videolu)
Pratik mor lahana turşusu tarifi (Videolu)

Pratik mor lahana turşusu tarifi (Videolu)

5
Değerlendir

Mor lahana turşusu, iştah açıcı kütür kütür lezzetiyle salataların ve sandviçlerin vazgeçilmez eşlikçileri arasında yer alıyor. Klasik turşulardan farklı olarak beklemenize gerek kalmadan dakikalar içinde hazırlanan bu pratik tarif, sirke ve limonun ferahlatıcı ekşiliğini lahananın en taze haliyle buluşturuyor. Hazırlanışı zahmetsiz olurken, hem görsel hem de lezzet olarak sofranıza enfes bir dokunuş katıyor. İşte, videolu anlatımıyla şipşak hazırlanan pratik mor lahana turşusu tarifi ve malzemeleri...

Lezizz
Lezizz
Son Güncelleme:
Pratik mor lahana turşusu tarifi (Videolu)
Video Thumbnail
Pratik mor lahana turşusu tarifi (Videolu)
Pratik mor lahana turşusu tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30 dk
cakeKolay

Malzemeler

  • 1 adet orta boy mor lahana
  • 3 tatlı kaşığı tuz
  • 2 adet limon
  • Yarım çay bardağı sirke
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
Nasıl Yapılır
  1. Hazırlık aşaması
    Mor lahanayı dış kabuklarından arındırıp yıkadıktan sonra ince ince ve uzun şeritler şeklinde doğrayın.
  2. Karıştırma aşaması
    Tuz ve şekeri küçük bir kapta karıştırarak hazır hale getirin. Derin bir karıştırma kabı içerisine doğradığınız lahanaları alın. Üzerine taze sıkılmış limon suyunu, tuzu, toz şekeri ve sirkeyi ekleyin. Lahanaları çok fazla ezmeden yavaş yavaş yoğurun.
  3. Servis aşaması
    Hazırladığınız mor lahana turşusunu bekletmeden hemen servis tabağına alıp tüketmeye başlayabilirsiniz. Eğer hemen kullanmayacaksanız, hazırladığınız karışımı suyuyla birlikte cam kavanozlara paylaştırıp kapaklarını hava almayacak şekilde sıkıca kapatarak buzdolabında muhafaza edin.
  4. Afiyet olsun!
Kapat