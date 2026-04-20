Hürriyet LezizzTariflerPratik milföy gözleme tarifi (Videolu)
Milföy hamurunun pratikliği ile dakikalar içinde hazırlanan bu gözlemeler, mutfakta hızlı ve doyurucu bir alternatif arayanlar için enfes bir seçenek oluyor. Hamur açma zahmetine girmeden kısa sürede sofraya gelen bu lezzet, kahvaltıların ve ara öğünlerin kurtarıcısı oluyor. İçerisindeki eriyen peyniri ve dışındaki tereyağlı çıtır katmanları ile büyük küçük herkes tarafından çok seviliyor. Sadece birkaç malzeme kullanılarak hazırlanıp taze çayın yanına eşlik eden en zahmetsiz hamur işlerinden biri oluyor. İşte, pratik milföy gözleme için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...

Pratik milföy gözleme tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30 dk
cakeKolay

Malzemeler

  • 1 paket milföy hamuru
  • 100 gram kaşar peyniri
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
Nasıl Yapılır
  1. Hazırlık aşaması
    Milföyleri kullanmadan önce yumuşaması için oda sıcaklığında bekletin. Kaşar peynirini rendeleyin.
  2. Şekillendirme aşaması
    Milföyleri artı şeklinde üst üste koyun. Ortalarına kaşar peyniri koyup kapatın ve ortalarını birleştirip bir merdane yardımıyla açın.
  3. Pişirme aşaması
    Bir tavaya az miktarda sıvı yağ ilave edip ısıtın. Milföyleri ilave edip arka ve ön yüzlerini çevirerek pişirin.
  4. Servis aşaması
    Piştikten sonra üzerlerine tereyağı sürüp servis edin.
  5. Afiyet olsun!
