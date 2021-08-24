Poşe yumurta nedir, nasıl yapılır? Poşe yumurta tarifi ve püf noktaları

Sosyal medyada ve TV programlarında adını sıklıkla duyduğumuz poşe yumurtanın yapımında oldukça farklı pişirme teknikleri uygulanıyor. Poşe yumurtayı pişirme süresi ve tekniğinin çok önemli olduğu yapımında gelin püf noktalarına ve tarifine birlikte bakalım.

Poşe yumurta nedir?

Poşe yumurta bir nevi haşlanmış yumurtadır. Yumurtanın beyazı sert sarısının akışkan olduğu, yumurtayı suya kırarak pişirilen bir tekniktir.

Poşe yumurta nasıl yapılır?

Poşe yumurta pişirmek için tencere içine yaklaşık 4 parmak su ilave ederek kaynamaya bırakın.

Su kaynadığında altını kısarak fokurdamasını önleyin. İçine yaklaşık 2 kaşık sirke ve biraz da tuz ilave ettikten sonra yumurtaları bir kase içerisinde kırarak yavaşça suya bırakın.

3 dakika kadar pişireceğiniz yumurtayı kevgir yardımı ile çevirerek pişirin. Böylece yumurtanın beyazı dağılmayacaktır.

Yuvarlak ve opak bir kıvama gelen yumurtayı kevgirle dikkatlice aldıktan sonra kağıt havlu üzerinde suyunu alıp servise hazır hale getirebilirsiniz.

Çay kaşığı ile yumurtanın beyazının sert olup olmadığını kontrol edin.

Eğer beyaz sertse yumurtayı ikram edebilirsiniz.

Şayet yumurta beyazı halen çok yumuşaksa birkaç dakika daha pişirebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Poşe yumurta yapımının püf noktaları

Poşe yumurtanın ilk özelliği yumurta akının katı olmasıdır. Kesildiğinde ise akışkan, kayısı kıvamında iyi pişmiş bir sarı dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Bunun için de pişirme süresi ve tekniği çok önemlidir.

Poşe yumurta yaparken tam kıvamında olması için; yayvan ve çok derin olmayan bir tencereye üç-dört parmak kadar su koyup kaynatın. Suyun miktarı, içine konacak yiyeceğin yarısının suya gömüleceği kadar olmalı. Kaynamadan önce suya 1 tatlı kaşığı sirke ilave ederseniz yumurta daha kolay katılaşır ve formunun bozulması daha zor olur. Su kaynama noktasına geldiğinde altını kısın, poşe için ideal derece 80-85 derece olmalıdır.