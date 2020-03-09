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Zeytinyağlı Tarifleri
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 09.03.2020 - 11:28,Son Güncelleme:/

Portakallı kereviz yemeği tarifi

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Portakallı kereviz yemeği tarifi
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Kereviz mis gibi kokusu ve birbirinden faydalı özellikleriyle kış aylarının mutlaka tüketilmesi gereken sebzelerinin başında geliyor. Sizin için bu kez portakal suyunun da lezzetini ve şifasını taşıyan, rengiyle göz alan enfes bir portakallı kereviz yemeği hazırladık. Zeytinyağlı sevenlerin bayılacağı tarifimiz adım adım aşağıda. Afiyet olsun…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

  • 1 kilogram kereviz
  • 1-2 yemek kaşığı un
  • 3 adet havuç
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 adet patates
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • 2 su bardağı portakal suyu
  • Tuz

Portakallı kereviz yemeği tarifi Nasıl yapılır?

Kerevizleri soyup küp küp doğrayın.

Kararmamaları için unlu suya koyup pişirene kadar burada bekletin.

Patatesi de soyup kerevizlerle aynı büyüklükte doğrayın.

Havuçları soyup dilimleyin.

Soğanı yemeklik doğrayın.

Zeytinyağını tencerede kızdırıp soğanı kavurmaya başlayın.

Tuz ve şekeri de ilave edip soğanlar iyice yumuşayana kadar kavurun.

Soğan pembeleşince havuçları ekleyip 1-2 dakika daya kavurun.

Kerevizlerin suyunu süzüp durulayın ve patateslerle birlikte tencereye ekleyin.

1-2 kez tencerede çevirdikten sonra portakal suyunu ekleyip yüksek ateşte kaynayana kadar pişirin.

Ardından ocağı en kısık seviyeye getirip kerevizler yumuşayana kadar pişirin.

Servis etmeden önce soğumasını bekleyin. Mümkünse bir gece buzdolabında bekletmek yemeğinizin lezzetinin daha da yoğunlaşmasını sağlayacaktır. Afiyet olsun…

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