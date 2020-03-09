Portakallı kereviz yemeği tarifi

Kerevizleri soyup küp küp doğrayın.

Kararmamaları için unlu suya koyup pişirene kadar burada bekletin.

Patatesi de soyup kerevizlerle aynı büyüklükte doğrayın.

Havuçları soyup dilimleyin.

Soğanı yemeklik doğrayın.

Zeytinyağını tencerede kızdırıp soğanı kavurmaya başlayın.

Tuz ve şekeri de ilave edip soğanlar iyice yumuşayana kadar kavurun.

Soğan pembeleşince havuçları ekleyip 1-2 dakika daya kavurun.

Kerevizlerin suyunu süzüp durulayın ve patateslerle birlikte tencereye ekleyin.

1-2 kez tencerede çevirdikten sonra portakal suyunu ekleyip yüksek ateşte kaynayana kadar pişirin.

Ardından ocağı en kısık seviyeye getirip kerevizler yumuşayana kadar pişirin.

Servis etmeden önce soğumasını bekleyin. Mümkünse bir gece buzdolabında bekletmek yemeğinizin lezzetinin daha da yoğunlaşmasını sağlayacaktır. Afiyet olsun…