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Haber Giriş: 28.02.2020 - 15:59,Son Güncelleme:/

Polonezköy’de yemyeşil bir atmosferde nefis kahvaltılar!

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Polonezköy’de yemyeşil bir atmosferde nefis kahvaltılar!
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İstanbul’un yemyeşil, cennet gibi köşesi Polonezköy’e yolunuz düşer mi? Belki de bu hafta hem Polonezköy’ü görmek hem de muhteşem bir kahvaltı etmek için küçük bir keşif gezisi planlamalısınız.

Bu bir ilandır.

Synosse Park Polonezköy’de size özel indirimlerle sunulan nefis kahvaltınızı buradan satın alabilirsiniz.

Kahvaltı keyfini sevenlerdenseniz, dışarıda sık sık kahvaltı programları yapıyorsunuzdur. İnsanın sevdikleriyle birlikte, yemyeşil, huzur dolu bir ortamda, doğanın seslerini dinleyerek yediği kahvaltının tadı hiçbir zaman damağından gitmez. Bunun için size, harika bir mekân önerimiz var.

Synosse Park Polonezköy’de, en güzelleri özenle seçilerek masanıza getirilen kahvaltılıklarla keyifli bir sabah geçireceksiniz. Neşeli, ferah ve şık atmosferde ailenizle ve dostlarınızla birlikte keyifle sohbet edeceksiniz. Hepsi ve daha fazlası için, Polonezköy’deki Synosse Park’ta kahvaltı için yerinizi ayırtın. Üstelik buraya tıklayıp size özel indirimlerden yararlanabilirsiniz.

Her şeyin en tazesinin, en lezzetlisinin bulunduğu sofralara layıksınız. Bu yüzden Synosse Park Polonezköy’deki yerinizi hemen ayırtmalısınız. Hem kendiniz hem de sevdikleriniz için. Afiyetler olsun.

Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır.

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