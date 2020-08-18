Polenta nedir ve nasıl yapılır? Polenta tarifi ve yapımı

Polenta yapımını ilk kez deneyecek olanlar, kolay ve pratik polenta tarifini araştırıyor. İtalya'ya özgü olan ve dünyada Languedoc'ta "milhàs", Gaskonya'da "cruchade", Romanya ve Moldova'da "mamaliga", Reunion Adasında "sosso maïs" isimleri ile de adlandırılan polentayı sizler de hazırlamak istiyorsanız tarifimize göz atabilirsiniz. İşte, polenta tarifi.

Malzeme listesi:

4 su bardağı su

1 su bardağı mısır irmiği

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz zerdeçal

75 gram tereyağı

100 gram rendelenmiş eski kaşar, parmesan veya gravyer

Hazırlanışı:

Su, zerdeçal ve tuzu tencereye alıp kaynatın. Kaynayınca içine irmiği ekleyip yeniden kaynayana kadar karıştırın. Kaynayınca altını kısıp 25 dakika kadar karıştırarak pişirin. İçine peynir ve tereyağını da ekleyip ara ara karıştırarak 5 dakika daha pişirin.

Bir tepsinin tabanını fırın kağıdıyla kaplayıp polenta’yı tepsiye dökün. Katılaşması için 15 dakika kadar bekletip ardından dilimleyin. Ilık servis edin. Afiyet olsun.