Plastik kesme tahtalarını temizlemek için 5 etkili yöntem

Mutfakta her an el altında olan kesme tahtalarını temizlemek de sağlık açısından oldukça önemli. Düzgün temizlenmediğinde içerisinde bakteri oluşumu görülebilir ve insan sağlığına olumsuz etkileri olabilir. En doğru şekilde temizlemek için ise yine evdeki malzemelerden yararlanacağız. Plastik kesme tahtasını temizlemek için en etkili 5 yöntem…

Kabartma tozu ve beyaz sirke

Eşit miktarda kabartma tozu ve beyaz sirkeyi bir kap içinde macun haline gelene kadar karıştırın. Macunu özellikle lekeli kısımlara sürün ve 5 dakika bekletin. Ardından süngerle temizleyin ve güzelce yıkayın. Beyaz sirke ev ve mutfak temizliğinde sık sık kullanılıyor. Asit içerikli kabartma tozu ile birleşince etkisi daha da artıyor.

Uçucu yağ, sirke ve su

Bir sprey şişesine 1 bardak su, yarım bardak beyaz sirke ve 8 damla uçucu yağ ekleyin. Karışımı çalkaladıktan sonra plastik kesme tahtasına sıkın. Ardından sert kıllı bir fırçayla veya bulaşık süngeriyle ovun. Temizlendikten sonra güzelce su ile durulayın.

Limon ve gün ışığı

Limonu ikiye bölün ve kesme tahtası üzerinde suyunu sıkarak gezdirin. Ardından plastik kesme tahtasını güneşli bir yere koyun ve yaklaşık 8 saat bekletin. Temizleme işini hızlı bir şekilde yapmak isterseniz bu yöntem pek uygun olmayacaktır ama oldukça etkilidir.

Hidrojen peroksit, kabartma tozu ve bulaşık deterjanı

Küçük bir kabın içerisine 3 kaşık kabartma tozu, 1 yemek kaşığı bulaşık deterjanı ve 1 yemek kaşığı hidrojen peroksit ekleyin. Malzemeleri karıştırdıktan sonra plastik kesme tahtanızın öncelikle lekeli yerlerine sürün ve gece boyunca bekletin. Daha sonra ılık su ile güzelce durulayın. Bu yöntem de acele kullanmanız gerektiğinde uygun değildir. Ancak etkili temizlik yöntemlerinden biridir. Özellikle de inatçı lekelerde kullanılabilir.

Kabartma tozu, tuz ve sirke

Kesme tahtanızın üzerine öncelikle beyaz sirke dökün. Ardından bir çay kaşığı karbonat ve bir çay kaşığı tuza çok az su ekleyerek bir macun oluşturun. Bu macunu da lekeli olan bölümlere sürün ve daha sonra süngerle silin Ardından suyla durulayın. Temizlendiğine şahit olacaksınız.