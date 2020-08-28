Pizzanın en tartışmalı çeşidi: Nereden çıktı bu ananaslı pizza?

Üzerinde konserve ananas ve jambon parçaları bulunan Hawaiian pizzayı aralarında dünyaca ünlü şef ve televizyon yıldızı Gordon Ramsay'nin de bulunduğu birçok kişi pizzaya yapılmış bir hakaret, hatta Ramsay'nin deyişiyle "bir canavarlık" olarak görüyor.

Peki nereden çıktı bu Hawaiian pizza? Adına bakıp da "Hawaii'den herhalde" diye düşündüyseniz yanıldınız. Hawaiian pizza, çok daha kuzeyde Kanada'nın ABD' sınırına yakın şehri London'da bir restoranda Sam Panopoulos isimli bir Yunan göçmen tarafından 1962'de icat edildi.

1954'te Yunanistan'dan deniz yoluyla Kanada'ya göçen Panopoulos, pizzayla geminin mola verdiği Napoli Limanı'nda tanıştı. Geçmişine dair pek bir şey bilmediği ama tadını çok beğendiği bu hamur işi ile birkaç yıl sonra Kanada'da yeniden karşılaşan Panopoulos, buradaki pizzaların hazır hamurdan konserve mantar ve soslarla yapıldığını ve pek de keyif verici olmadığını gördü.

ZEYTİN, ANÇUEZ VE EN SONUNDA ANANAS

Kahvaltı ve öğle yemeği servisi yaptığı küçük lokantasının mutfağında pizzayı geliştirmek için çalışmalar yapmaya başlayan Panopoulos, farklı malzemeleri bir araya getirip hangilerinin pizzaya yakıştığını deniyordu. O dönemde zeytin, ançuez gibi malzemelerle de çalışan Panopoulos'un denemelerinden biri de ananastı.

1959'de ABD'nin bir eyaleti haline gelen ve İkinci Dünya Savaşı'ndan dönen askerlerin bir cennet adası gibi anlattıkları Hawaii'nin Tiki kültürü ve meyveli içecekleri 40'lardan 60'a uzanan dönemde hem ABD'de hem de Kanada'da popüler olmuştu. Konserve ananas da bu popülerlik sonucu her evin mutfağına girdi, bütün marketlerde satılan bir ürün haline geldi.

Panopoulos, lokantasında servis ettiği tatlı-ekşi Çin yemeklerinin sevildiğini görünce aynı kombinasyonu pizzada da denemek istedi ve aklına ananas geldi. İnsanların "Sen delisin" tepkilerine aldırmadan "Hawaiian" adını verdiği yeni pizzasının reklamını yapmaya başlayan Panopoulos'un formülünün tutmasıyla bir çığır açıldı.

ANANASLI PİZZADAN HAYIR İŞİ ÇIKTI

Aradan geçen yaklaşık 60 yılda da açılan çığır dev bir tartışmaya döndü.

Gordon Ramsay'e gelirsek... Her fırsatta ananaslı pizzaya duyduğu olumsuz hisleri ortaya döken ünlü şef, 2017 yılında bu duyguları iyi bir amaç için kullandı: Seçtiği bir vakfa 48 saat içinde 500 bağış gelirse sosyal medyada canlı yayında ananaslı pizza yiyeceğini duyurdu. Tabii ki bağışlar aktı ve Ramsay de sözünü tutmak zorunda kaldı. Sonuçtan pek memnun kalmayan ve ananaslı pizza konusunda fikri değişmeyen Ramsay'i en azından denediği için takdir etmek lazım.

Peki sizin ananaslı pizza konusundaki fikriniz ne?