Pizza ve çikolata ile anne sütünün ne ilgisi var?

Peki kahramanımız neden kendisini iyi hissetmek için bunları yer? Bilim insanları bunu araştırmış desem inanır mısınız? 2018’de Yale Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada neden bazı yiyeceklerin yiyene kendini iyi hissettirdiğine bakmışlar. Sonuç çok ilginç!

Araştırmacılara göre bu yiyecekler, hem karbonhidrat hem de yağ deposu oldukları için beynimiz üzerinde bazı etkiler yaratıp kendimizi iyi hissetmemizi sağlıyorlar. Ancak her karbonhidrat ve yağ deposu yiyecek beyin üzerinde aynı etkiyi yapmıyor.

Söz konusu etkinin ortaya çıkması için o yiyecekteki yağ-karbonhidrat oranının 1’e 2 olması gerekiyor. Yani içinde 100 birim yağ varsa 200 birim de karbonhidrat olması gerekiyor ki beynimizde kendimizi iyi hissetmemizi sağlayacak o etkileşimler yaşanabilsin.

Ancak bundan daha da ilginç bir detayı var araştırmanın. Doğada bu orana sahip tek yiyecek hangisiymiş biliyor musunuz? Anne sütü… İçeriğinde yüzde 3 ila 5 yağ ve yüzde 6,9 ila 7,2 karbonhidrat içeren anne sütü, 1’e 2 oranını neredeyse karşılıyor.

Araştırmacılar bebekliğinde anne sütüyle beslenen bireylerin, aynı yapıdaki yiyeceklere çok daha fazla değer verebileceğini çünkü bu yiyeceklerin onlara hayatlarının en huzurlu zamanlarında aldıkları en besleyici gıdayı hatırlatıyor olabileceğini de ifade ediyor.

Örneğin Kanada’da bulunan McGill Üniversitesi’nden nörolog Alain Dagher, “Anne sütündeki oranların optimum seviye olarak görülmesi çok mantıklı. İlk besinimiz anne sütü olduğu için, daha çok küçükken bu tür yiyeceklerin ödüllendirici olduğunu öğreniyoruz ve hayatlarımızın geri kalanı boyunca bu yağ-karbonhidrat kombinasyonunun rahatlatıcı olduğunu düşünüyoruz” diyor.

Özetle, moralimiz bozuk olduğunda koşup sığındığımız abur cuburların sırrı bize bebekliğimizi, anne sütü içerek geçirdiğimiz günleri hatırlatmalarıymış. Bu araştırmayı okuyunca bana bir rahatlama gelmedi desem yalan olur. Pizzayı, çikolatayı daha bir zevkle ve huzurla yiyorum artık. Sonuçta ne de olsa ana kucağı...

Fakat asıl merak ettiğim bizim lezzetlerden hangileri bu orana uyuyor. Benim adaylarım Sarıyer böreği ve ıslak hamburger. Siz ne dersiniz?