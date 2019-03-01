'Pizza Kralı' Hakkı Akdeniz'den öğrendiklerim: Kötülük sana masraftır, niye masraf yapasın ki?

Tabii ki böyle bir haber fırsatı ayağıma gelmişken kaçıramazdım. Üstelik şansıma o da birkaç gün içinde ABD’den Türkiye’ye geliyordu ve dolayısıyla kendisiyle bir araya gelip biraz sohbet etmek, birkaç da pizza tavsiyesi almak farz olmuştu.

Röportajın en can alıcı kısımlarını videoda izleyebilirsiniz. Fakat derseniz ki “Kameralar kapandığında nasıl bir insan?” gördüğünüzden pek de farkı yok açıkçası. Hep çok alçak gönüllü, içi dışı bir…

Zaten benim de en çarpıcı bulduğum özelliği bu oldu Hakkı Akdeniz’in. Bir gün dünyanın en tanınmış, en zengin insanlarıyla baş başa fotoğraflar çektirip, ertesi gün evsizler barınağında pizza dağıtabiliyor. “Peki bu iki hayatı nasıl dengeliyorsunuz?” diye sordum, ABD’ye ilk gittiği zamanlarda 96 gün barınakta kalmanın kendisine öğrettiklerinden bahsetti

“İlk gittiğim zamanlarda o hayata misafir oldum. Ben oradayken insanlar bize yiyecek, içecek, giysi getirirdi. Yoldan geçerken elindeki burgeri bize verirlerdi. Biz her hafta gözümüz yolda onları beklerdik. Hep beklenti vardı bizde” diyen Akdeniz, bugün de aynı şeyi kendisinin yaptığını anlattı.

Vermek demişken, videoda izlediniz, Akdeniz’in hayat felsefesi, “Almak için vermeyin. Başkalarına ilham olmak için verin”. Başkalarına ilham vermek, örnek olmak, yol açmak onun için çok önemli. Kendisine ilham verenleri sordum, Hamdi Ulukaya, Muhtar Kent ama özellikle de Dr. Mehmet Öz’ü söyledi.

Dürüstlüğün ve pes etmemenin öneminin altını defalarca çizen Akdeniz, “Bir de emek gerekiyor, ama emeğin karşılığını alıyorsunuz” diyor. Kendisi haftada 6 gün, günde 16-17 saat çalışıyormuş. Herkese bu kadar yoğun bir tempo tavsiye etmese de çalışmadan, özellikle de verimli çalışmadan hayallere kavuşmanın mümkün olmadığını belirtiyor.

Biz kendisinden karşılıklı teşekkürlerle ayrıldık, ama ben birlikte geçirdiğimiz sürede Hakkı Akdeniz’e neden bir yıl içinde 12 tane ödül verildiğini ve ‘kral’ dendiğini anladım. Mesele restoranlar, dükkanlar değil, mesele onun da dediği gibi iyi insan olmak. Ben de yazımı onun son sözleriyle tamamlayayım: “İyi ol her zaman iyi şeyleri karşıla. Kötülük sana masraftır, niye masraf yapasın ki?”

Not: Bize sahnesini ve mutfağını açan BKM Mutfak Uniq’e ve tüm ekibe minnettarız.