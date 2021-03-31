Pizza hamuru nasıl yapılır? İşte püf noktaları ile pizza hamuru tarifi

Pizza, pek çok kişinin sevdiği lezzetlerden biri. Evinizde kendi pizzanızı hazırlayarak sofranıza renk katabilirsiniz. Pratik ve lezzetli bir tarife ihtiyacınız varsa, pizza hamuru tarifimiz hemen aşağıda. Mutlaka denemelisiniz. İşte pizza hamuru malzemeleri ve yapılışı.

PİZZA HAMURU MALZEMELERİ:

5 su bardağı un

1 adet yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1,5 su bardağı süt

2 tatlı kaşığı toz şeker

2 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı toz maya

PİZZA HAMURU NASIL YAPILIR?

Pizza hamuru için ilk olarak ılık suyu yoğurma kabına alın. Maya ve şekeri ilave edip 5 dakika bekleyin. Yavaş yavaş unu da ilave edip yoğurun. İstediğiniz kıvama ulaşınca da üzerini örtüp mayalanmaya bırakın.

Hamurunuz dinlendikten sonra tepsinin boyutuna göre açın. Daha sonra yağlı kağıt serili tepsiye alın. Üzerine dilediğiniz sosu ve malzemeleri de ekleyip fırına verin.