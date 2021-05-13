Piyaz tarifi: Piyaz nasıl yapılır?

Piyaz oldukça doyurucu bir meze. Daha çok kebap veya köfte ile servis edilen bu nefis lezzet sofranıza renk katacak. Eğer denemek isterseniz, piyaz tarifini sizin için derledik.

MALZEMELER:

1 su bardağı kuru fasulye

1 adet domates

1 adet kuru soğan

2 dal taze soğan

4 tutam maydanoz

1 adet limon

Zeytinyağı

Sumak

Kırmızı biber

Karabiber

Tuz

NASIL YAPILIR?

1 su bardağı kuru fasulyeyi akşamdan ıslatın. Ertesi gün suyunu süzüp yumuşayana kadar haşlayın ve kenara alın. Kuru soğanı piyazlık doğrayın. Maydanoz ve taze soğanı ince ince doğrayın. Domatesi de küçük küpler halinde doğrayın.

Derin bir kaseye soğan ve maydanozları alıp karıştırın. Üzerine domatesleri ve haşlanmış kuru fasulyeyi ekleyin. Son olarak limon suyu, tuz ve baharatları ilave edip tüm malzemeyi güzelce karıştırın.