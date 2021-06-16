Pita nedir? Pita ekmek nasıl yapılır?

Pita veya pitta ayrıca Arap ekmeği, Lübnan ekmeği veya Suriye ekmeği olarak da bilinir. Aynı zamanda ''Hindu'' yemek kültürünün vazgeçilmez besinlerinden biridir. Türkiye'de bazı dönercilerde döner servisi için kullanılan bu ekmeğe gobit denir. Boşnakça'da börek anlamına gelir.

Pita yapımı için malzemeler

• Yarım paket yaş maya

• 1,5 su bardağı sıcak su

• 1,5 su bardağı tam buğday unu

• 1,5 su bardağı beyaz un

• 1 çorba kaşığı bal

• Çeyrek su bardağı zeytinyağı

• 1 tatlı kaşığı tuz

• 2 çorba kaşığı kadar mısır unu

• 2 kase buz

• Pişirme kağıdı

Pita ekmeği tarifi Nasıl yapılır?

Sıcak suyun yarısını bal ile karıştırın. Ayrı bir kapta unları eleyip karıştırın. Karıştırdığınız unun yarım bardağını mayalı karışıma dökün ve karıştırın. Üzerini streç film ile örterek 45 dakika kadar ön maya işlemi yapın. Kalan unu, suyu, tuzu ve zeytinyağını da dökerek 10 dakika yumuşak bir hamur olacak şekilde yoğurun. Hamuru yeniden örtüp 2 katı olana kadar mayalandırın.Fırını 200 derecede ısıtmaya ayarlayın. Fırının tabanına ısıya dayanıklı kap koyun. İki fırın tepsisine de pişirme kağıdı serin. Üzerine mısır unu serpin. Mayalanan hamuru çok hafif unladığınız tezgaha alın, tekrar yoğurun. 8 ayrı bezeye bölerek üzerini örtün. Fırın derecenizi 250 dereceye getirin.Birinci tepsiye merdane ya da elinizle açacağınız hamurlardan 4 tanesini yerleştirin. Üzerini örtüp 30 dakika kadar mayalanmasını bekleyin. Fırına sürmeden önce fırının tabanındaki kaba 1 kase buz koyun. Hemen tepsinizi fırına verin ve 8 dakikaya ayarlayın. Pita ekmekleri 2 dakika sonra kabaracak ve nar gibi kızarmaya başlayacak.İkinci tepsiyi de fırına koymadan önce tabanındaki kaptaki suyu döküp 1 kase daha buz koyun. İkinci tepsiyi de fırına verin. 8-10 dakika içinde pişen pita ekmeklerini fırından alın.