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Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 05.03.2020 - 13:39,Son Güncelleme:/

Pişmiş soğan salatası tarifi

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Pişmiş soğan salatası tarifi
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Pişmiş soğan salatası, yemekten bıkmayacağınız enfes bir alternatif. Özellikle de et yemeklerinin harika yancısı olacağına eminiz. Yapılışı da çok kolay. Soğanların kabuklarını soyup fırına verin, piştikten sonra doğrayın. Üzerine baharatlarını, limon suyunu ve zeytinyağını ilave edin. Pişmiş soğan salatası hazır bile... Şimdiden afiyet olsun.

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

  • 5-6 adet kuru soğan
  • 1 tatlı kaşığı sumak
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı kuru nane
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet limon
  • Tuz

Pişmiş soğan salatası tarifi Nasıl yapılır?

Kuru soğanları soyup alüminyum folyoya parlak yüzeyi temas etmeyecek şekilde sarın.

Ardından fırın tepsisine yerleştirip 200 derecede pişirin.

Piştikten sonra iri şekilde doğrayın.

Servis tabağına alın. Üzerine sumak, kırmızı biber, tuz ve kuru nane serpin.

En son limon suyu ve tuz ilave edip karıştırın.

Afiyet olsun...

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