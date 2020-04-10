Pişmanlık çorbası tarifi

Barbunya ve bulguru güzelce yıkayıp süzülmesi için bir kenara alın.

Sarımsak ve soğanın kabuklarını soyup doğrayın ve bir tencereye alın.

Bulgur ve barbunyayı da tencereye ilave edin.

Biber, lahana, kabak ve zencefili de doğrayıp ekleyin.

Su ve salçayı da ilave edip güzelce karıştırın.

Orta ateşte soğanlar yumuşayana kadar pişirin.

Ardından blender'dan geçirip pürüzsüz hale getirin.

Son olarak keten veya chia tohumu ekleyin.

Afiyet olsun...