Pişmanlık çorbası tarifi
Pişmanlık çorbası, metabolizmayı hızlandıran nefis bir çorba. Yemeği fazla kaçırdığınız günün ertesinde yardımcınız olacak bu tarif hafif bir öğün geçirmek isteyenler için birebir. Diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel'e ait olan pişmanlık çorbası bol malzeme ile hazırlanıyor. Siz de bu çorbayı denemek isterseniz, malzeme listesi ve yapılış aşamaları hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 2 yemek kaşığı keten veya chia tohumu
- 2 adet kuru soğan
- 3 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı pilavlık bulgur
- 2 adet kabak
- 1 çay bardağı haşlanmış barbunya
- 5 dal beyaz lahana
- 3 adet sivri biber
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 tatlı kaşığı taze zencefil
- 2 litre su
Pişmanlık çorbası tarifi Nasıl yapılır?
Barbunya ve bulguru güzelce yıkayıp süzülmesi için bir kenara alın.
Sarımsak ve soğanın kabuklarını soyup doğrayın ve bir tencereye alın.
Bulgur ve barbunyayı da tencereye ilave edin.
Biber, lahana, kabak ve zencefili de doğrayıp ekleyin.
Su ve salçayı da ilave edip güzelce karıştırın.
Orta ateşte soğanlar yumuşayana kadar pişirin.
Ardından blender'dan geçirip pürüzsüz hale getirin.
Son olarak keten veya chia tohumu ekleyin.
Afiyet olsun...