Pırasa yemeği nasıl yapılır? Evde pırasa yemeği yapmanın pratik yolları

İçeriğindeki zengin vitaminler sayesinde oldukça faydalı bir sebze olan pırasanın yapımı da oldukça kolay. İşte, en çok tüketilen şekliyle pırasa yemeği malzemeleri ve tarifi…

Pırasa Yemeği Malzemeleri:

1 kilogram pırasa

2 adet havuç

1 yemek kaşığı domates salçası

2 su bardağı su

1 kahve fincanı pirinç

Zeytinyağı

Tuz

Limon

Pırasa Yemeği Yapılışı

Pırasaları ayıklayın ve bol suda iyice yıkayın, 3-4 santimetre uzunluğunda kesin.

Uygun bir tencereye zeytinyağı, salça ve ince doğranmış havuçları koyup kavurun.

Pırasayı ekleyip orta ateşte pişirin.

En son pirinç, yarım limonun suyu, tuz ve suyu ilave edip kısık ateşte yumuşaya kadar pişirin.

Afiyet olsun.