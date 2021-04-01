MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Mutfak TüyolarıPırasa yemeği nasıl yapılır? Evde pırasa yemeği yapmanın pratik yolları
GeriMutfak Tüyoları Pırasa yemeği nasıl yapılır? Evde pırasa yemeği yapmanın pratik yolları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mutfak Tüyoları
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 01.04.2021 - 14:27 | Son Güncelleme:

Pırasa yemeği nasıl yapılır? Evde pırasa yemeği yapmanın pratik yolları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Pırasa yemeği nasıl yapılır? Evde pırasa yemeği yapmanın pratik yolları

Şimdilerde market ve pazarlarda sıklıkla karşımıza çıkan pırasanın tam zamanı! Zeytinyağlıların bu mevsimde en tercih edileni olan pırasa yemeği özellikle akşam yemekleri için bol limon suyu eşliğinde sofralarda yerini alabilir.

İçeriğindeki zengin vitaminler sayesinde oldukça faydalı bir sebze olan pırasanın yapımı da oldukça kolay. İşte, en çok tüketilen şekliyle pırasa yemeği malzemeleri ve tarifi…

Pırasa Yemeği Malzemeleri:

1 kilogram pırasa

2 adet havuç

1 yemek kaşığı domates salçası

2 su bardağı su

1 kahve fincanı pirinç

Zeytinyağı

Tuz

Limon

Pırasa Yemeği Yapılışı

Pırasaları ayıklayın ve bol suda iyice yıkayın, 3-4 santimetre uzunluğunda kesin.

Uygun bir tencereye zeytinyağı, salça ve ince doğranmış havuçları koyup kavurun.

Pırasayı ekleyip orta ateşte pişirin.

En son pirinç, yarım limonun suyu, tuz ve suyu ilave edip kısık ateşte yumuşaya kadar pişirin.

Afiyet olsun.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi