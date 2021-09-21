Pırasa Mücveri Tarifi: Gelinim Mutfakta Pırasa Mücveri Nasıl Yapılır?

Pırasa çok faydalı olmasına rağmen herkesin pek de sevdiği bir sebze değildir. Ancak şimdi sizlerle pırasayı sevdiren bir tarifimiz var! İşte Gelinim Mutfakta pırasa mücveri tarifi ve malzemeleri…

Pırasa Mücveri Tarifi için Malzemeler

5 sap pırasa

1 adet soğan

2 diş sarımsak

2 dal dereotu

3 dal maydanoz

3 dal taze soğan

1 yumurta

1 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

2 yemek kaşığı sıvıyağ

1 çay kaşığı karabiber

2 tatlı kaşığı tuz

Pırasa Mücveri Nasıl Yapılır?

İnce doğramış olduğunuz pırasayı bir kaba alın ve biraz tuz serperek pırasaları ovuşturun.

Üzerine yumurta, kabartma tozu, maydanoz, rendelenmiş sarımsak ve diğer malzemeleri ilave edip karıştırın.

Son olarak unu da ilave edip iyice karışmasını sağlayın.

Tavanıza bir miktar sıvı yağ alın ve ısıtın.

Harcınızı ilave ederek önlü arkalı kızartıp kağıt havlu serili bir servis tabağına alın.

Dilerseniz yanında havuç tarator ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun…