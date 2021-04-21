Piliç Topkapı Tarifi: Piliç Topkapı nasıl yapılır?

Piliç Topkapı Afyon yöresine özel bir lezzettir oldukça eski bir tarif. Piliç Topkapı tavuk ile pirinç’ in bir araya gelmesiyle enfes bir lezzet ortaya çıkıyor. Hem göze hem damağa hitap eden Piliç Topkapı’nın kolay tarifini haberimizde bulabilirsiniz.

Piliç Topkapı Tarifi İçin Malzemeler

4 adet kemiksiz tavuk kalça

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için:

1 su bardağı pirinç

1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 yemek kaşığı kuş üzümü

1 adet kuru soğan

1 çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı karabiber

1 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

Sosu için:

1 çay bardağı su

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yarım yemek kaşığı domates salçası

Piliç Topkapı Nasıl Yapılır?

Tavukların kemiklerini çıkarıp eti inceltin.

Tuz, karabiber, kırmızı biber ve zeytinyağını bir kasede karıştırıp tavukları bu karışıma bulayın.

Üzerini streç filmle kapatıp tavukları yarım saat bu sosta dinlendirin.

Bu esnada pirinci 15 dakika kadar ılık suda beklettikten sonra süzüp bol suyla yıkayın.

Soğanı yemeklik doğrayın.

Zeytinyağını tencerede kızdırıp fıstıkları yağda kavurun.

Fıstıklara soğanı ekleyip kavurmaya devam edin.

Pirinçleri de ilave edip birkaç dakika daha kavurun.

Baharatları ve sıcak suyu da ilave edin.

Kapağını kapatıp suyunu çekene kadar pişirin.

Marine ettiğiniz tavukların içine hazırladığınız pilavı sıkıca sarıp kürdanla ağzını kapatın.

Tavukları fırın kabına dizin.

Sos malzemelerini karıştırıp tavukların üzerine gezdirin.

Fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra tavukları fırına verin.

Yarım saat kadar pişirdiğiniz tavukları fırından alıp sıcak servis edin.

Afiyet olsun…

Piliç Topkapı Yapmanın Püf Noktaları

Piliç Topkapı’nın en önemli püf noktası iç harcını hazırlarken zeytinyağı ile fıstıkları rengi dönene kadar kavurmaktır. Ve iç harcınıza mutlaka yenibahar ekleyin, bu yemeğinize hem çok güzel koku hem de harika bir aroma verecektir.