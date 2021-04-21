Piliç Topkapı Tarifi: Piliç Topkapı nasıl yapılır?
Piliç Topkapı, geleneksel tavuk yemeklerimiz arasında en mükemmellerinden biri. Kısaca iç pilavla doldurulmuş piliç sarma olarak tarif edebileceğimiz piliç Topkapı sunumuyla, görüntüsüyle herkesin mutlaka denemesi gereken lezzetlerden. Tek başına bir öğün olan piliç Topkapı’yı siz de mutlaka deneyin. Afiyet olsun…
Piliç Topkapı Afyon yöresine özel bir lezzettir oldukça eski bir tarif. Piliç Topkapı tavuk ile pirinç’ in bir araya gelmesiyle enfes bir lezzet ortaya çıkıyor. Hem göze hem damağa hitap eden Piliç Topkapı’nın kolay tarifini haberimizde bulabilirsiniz.
Piliç Topkapı Tarifi İçin Malzemeler
4 adet kemiksiz tavuk kalça
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
1 tatlı kaşığı tuz
İç harcı için:
1 su bardağı pirinç
1 yemek kaşığı dolmalık fıstık
1 yemek kaşığı kuş üzümü
1 adet kuru soğan
1 çay kaşığı yenibahar
1 çay kaşığı karabiber
1 su bardağı sıcak su
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz
Sosu için:
1 çay bardağı su
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Yarım yemek kaşığı domates salçası
Piliç Topkapı Nasıl Yapılır?
Tavukların kemiklerini çıkarıp eti inceltin.
Tuz, karabiber, kırmızı biber ve zeytinyağını bir kasede karıştırıp tavukları bu karışıma bulayın.
Üzerini streç filmle kapatıp tavukları yarım saat bu sosta dinlendirin.
Bu esnada pirinci 15 dakika kadar ılık suda beklettikten sonra süzüp bol suyla yıkayın.
Soğanı yemeklik doğrayın.
Zeytinyağını tencerede kızdırıp fıstıkları yağda kavurun.
Fıstıklara soğanı ekleyip kavurmaya devam edin.
Pirinçleri de ilave edip birkaç dakika daha kavurun.
Baharatları ve sıcak suyu da ilave edin.
Kapağını kapatıp suyunu çekene kadar pişirin.
Marine ettiğiniz tavukların içine hazırladığınız pilavı sıkıca sarıp kürdanla ağzını kapatın.
Tavukları fırın kabına dizin.
Sos malzemelerini karıştırıp tavukların üzerine gezdirin.
Fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra tavukları fırına verin.
Yarım saat kadar pişirdiğiniz tavukları fırından alıp sıcak servis edin.
Afiyet olsun…
Piliç Topkapı Yapmanın Püf Noktaları
Piliç Topkapı’nın en önemli püf noktası iç harcını hazırlarken zeytinyağı ile fıstıkları rengi dönene kadar kavurmaktır. Ve iç harcınıza mutlaka yenibahar ekleyin, bu yemeğinize hem çok güzel koku hem de harika bir aroma verecektir.