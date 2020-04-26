Pide tarifi: Evde pide nasıl yapılır? İşte Ramazan pidesi yapımı

Pide tarifi ve yapımı araştırılan konular arasında yerini aldı. Ramazan ayının ilk orucu 24 Nisan’da tutuldu. On bir ayın sultanı bu yıl nisan ve mayıs aylarında idrak ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar marketlere de belirli aralıklarla gittikleri için evde ekmek yapmaya başlamışlardı. Ramazan ayının gelmesi ile beraber, “Evde pide nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte püf noktaları ile ramazan pidesi tarifi…

EVDE PİDE NASIL YAPILIR?

Yapımı için malzemeler

1 paket instant maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

2 çay kaşığı tuz

6 su bardağı un

Üzeri için:

2 adet yumurta sarısı

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı su

S

Pide tarifi ve yapımı araştırılan konular arasında yerini aldı. Ramazan ayının ilk orucu 24 Nisan’da tutuldu. On bir ayın sultanı bu yıl nisan ve mayıs aylarında idrak ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar marketlere de belirli aralıklarla gittikleri için evde ekmek yapmaya başlamışlardı. Ramazan ayının gelmesi ile beraber, “Evde pide nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte püf noktaları ile ramazan pidesi tarifi…

usam

Çörekotu

RAMAZAN PİDESİNİN YAPIMI

Mayanın canlanması için birkaç dakika bekledikten sonra üzerine sıvı yağı ve sütü ilave edin.

Unu ve tuzu da ekleyip pürüzsüz bir hamur elde edene dek 10-15 dakika yoğurun.

Hamurunuz istediğiniz kıvama gelince ikiye ayırın.

Hamurların üzerine nemli bir bez örtün ve yarım saat kadar oda sıcaklığında mayalandırın.

Yoğurt, yumurta sarısı ve sıvı yağı çırpın.

Fırın tepsinize yağlı kağıt serip hamuru buraya aktarın.

Elinizi yağlayıp hamuru kenarlarından çekerek büyütün.

Diğer hamura da aynı işlemi yapın.

Hamurlarınızı bu şekilde 15 dakika da tepside mayalandırın.

Bu sırada fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın.

Mayalanan pidelerin üstlerini bıçağın ucuyla çizerek baklava deseni verin.

Hazırladığınız yumurtalı yoğurtlu karışımı pidelerinizin üzerine sürün.

Son olarak zevkinize göre çörekotu ve susam serpin ve fırınlayın.

Pideleriniz kabarıp kızardığında pişmiş demektir.

Fırından alıp ilk sıcağı çıktıktan sonra afiyetle yiyebilirsiniz…