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Peynirli tost tarifi (Videolu)

Peynirli tost tarifi (Videolu)

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Peynirli tost, kahvaltıdan ara öğünlere hızlıca servis edebileceğiniz hem pratik hem lezzetli tarifler arasında yer alıyor. Bazlamanın arasında eriyen kaşar ve cheddar peyniri, pesto sos ve domatesle buluşarak enfes bir lezzet sunuyor. Hem çocukların hem yetişkinlerin severek tüketeceği bu tost, kısa sürede hazırlanıp sıcak sıcak servis edildiğinde iştahları açıyor. İşte, peynirli tost için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...

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Peynirli tost tarifi (Videolu)
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Peynirli tost tarifi (Videolu)
Peynirli tost tarifi (Videolu)
cakeServis:2 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeKolay

Malzemeler

  • 2 adet bazlama
  • 10 dilim kaşar peyniri
  • 4 dilim cheddar peyniri
  • 2 yemek kaşığı pesto sos
  • 1 adet domates
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
Nasıl Yapılır
  1. Hazırlık aşaması
    Bazlamayı ortadan ikiye kesin. Domatesi ince dilimler halinde keserek hazırlayın.
  2. Pişirme aşaması
    Bazlamanın içine pesto sosu sürün. Üzerine dilimlenmiş domatesleri ve peynirleri yerleştirin. Tost makinesinde peynirler eriyene kadar pişirin.
  3. Servis aşaması
    Üzerine tereyağı sürüp sıcak sıcak servis edin.
  4. Afiyet olsun!
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