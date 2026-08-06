Peynirli tost tarifi (Videolu)

Peynirli tost, kahvaltıdan ara öğünlere hızlıca servis edebileceğiniz hem pratik hem lezzetli tarifler arasında yer alıyor. Bazlamanın arasında eriyen kaşar ve cheddar peyniri, pesto sos ve domatesle buluşarak enfes bir lezzet sunuyor. Hem çocukların hem yetişkinlerin severek tüketeceği bu tost, kısa sürede hazırlanıp sıcak sıcak servis edildiğinde iştahları açıyor. İşte, peynirli tost için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...