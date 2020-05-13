Peynirli mantarlı ekmek suflesi tarifi

Mantarları temizleyip ince ince doğrayın.

Üstlerine tuz ve karabiber serpip karıştırın.

Tereyağını bir tavada eritin ve mantarları hafifçe soteleyin.

4 dilim tost ekmeğini süte batırıp, dikdörtgen bir fırın kabının tabanına yerleştirin.

Üzerine tel ve örgü peynirinin yarısını ekleyin.

Sotelenmiş mantarları da üzerine koyun.

Tel ve örgü peynirleri de mantarların üzerine ekleyin.

Kalan 4 dilim tost ekmeğini de süte batırarak mantarların üzerine yerleştirin.

Ayrı bir kasede yumurta, krema, Plus taze kaşar rendesi, çok az tuz ve karabiberi çırpın ve ekmeklerin üzerini kapatacak şekilde dökün.

200 derecede üzeri kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin. Sıcak servis yapın. Afiyet olsun…