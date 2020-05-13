Peynirli mantarlı ekmek suflesi tarifi
Kahvaltılarda bol peynirli lezzetlere hepimiz bayılıyoruz. Peynirli mantarlı ekmek suflesi de tam olarak böyle bir lezzet. Üç çeşit peynirin ve nefis sotelenmiş mantarların ekmekle buluştuğu bu nefis kahvaltılık özellikle misafir sofralarında vazgeçilmeziniz olacak. Şimdiden afiyet olsun…
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- Yarım su bardağı kaşar rendesi
- 100 gram örgü peynir
- 100 gram tel peynir
- 1 tatlı kaşığı tereyağı
- 8 dilim kare tost ekmeği
- 2 su bardağı süt
- 8 adet iri mantar
- 2 adet yumurta
- 1 kutu krema
- Tuz
- Karabiber
Peynirli mantarlı ekmek suflesi tarifi Nasıl yapılır?
Mantarları temizleyip ince ince doğrayın.
Üstlerine tuz ve karabiber serpip karıştırın.
Tereyağını bir tavada eritin ve mantarları hafifçe soteleyin.
4 dilim tost ekmeğini süte batırıp, dikdörtgen bir fırın kabının tabanına yerleştirin.
Üzerine tel ve örgü peynirinin yarısını ekleyin.
Sotelenmiş mantarları da üzerine koyun.
Tel ve örgü peynirleri de mantarların üzerine ekleyin.
Kalan 4 dilim tost ekmeğini de süte batırarak mantarların üzerine yerleştirin.
Ayrı bir kasede yumurta, krema, Plus taze kaşar rendesi, çok az tuz ve karabiberi çırpın ve ekmeklerin üzerini kapatacak şekilde dökün.
200 derecede üzeri kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin. Sıcak servis yapın. Afiyet olsun…