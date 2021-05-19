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Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 19.05.2021 - 16:26 | Son Güncelleme:

Pesto sosu nasıl yapılır? Ev yapımı pesto sos tarifi

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Pesto sosu nasıl yapılır? Ev yapımı pesto sos tarifi

Pesto sosu, özellikle makarnaya çok yakışıyor. Üstelik lezzetli olmasının yanı sıra yapımı çok da pratik. Kızarmış ekmek dilimleriyle de bu nefis sosun tadına doyum olmuyor. Peki pesto sosu nasıl yapılır? İşte ev yapımı pesto sos tarifi...

Pesto sosu, fesleğen ve parmesan peyniri ile makarna ve et yemeklerine ayrı bir lezzet katıyor. Ayrıca salata, sandviç ve kızarmış ekmek dilimleriyle de tüketilebiliyor. Eğer denemek isterseniz, pesto sos tarifini sizin için derledik.

MALZEMELER:

Bir demetin üçte biri kadar fesleğen
5 yemek kaşığı çam fıstığı
5 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri
2 ya da 3 diş sarımsak
1 su bardağı zeytinyağı
Karabiber
Tuz

NASIL YAPILIR?

Fesleğenleri güzelce yıkayın ve kurutun. Daha sonra çam fıstığını tavada kavurun. Tüm malzemeleri blender'dan geçirin. Güzelce karıştıktan sonra da cam bir kavanoza alıp 1 hafta kadar buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.

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