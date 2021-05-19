Pesto sosu nasıl yapılır? Ev yapımı pesto sos tarifi

Pesto sosu, fesleğen ve parmesan peyniri ile makarna ve et yemeklerine ayrı bir lezzet katıyor. Ayrıca salata, sandviç ve kızarmış ekmek dilimleriyle de tüketilebiliyor. Eğer denemek isterseniz, pesto sos tarifini sizin için derledik.

MALZEMELER:

Bir demetin üçte biri kadar fesleğen

5 yemek kaşığı çam fıstığı

5 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri

2 ya da 3 diş sarımsak

1 su bardağı zeytinyağı

Karabiber

Tuz

NASIL YAPILIR?

Fesleğenleri güzelce yıkayın ve kurutun. Daha sonra çam fıstığını tavada kavurun. Tüm malzemeleri blender'dan geçirin. Güzelce karıştıktan sonra da cam bir kavanoza alıp 1 hafta kadar buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.