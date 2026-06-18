İtalyan mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan pesto soslu makarna, fesleğenin ferahlatıcı tadı ve parmesan peyniriyle damak çatlatan bir lezzete ulaşıyor. Ev yapımı taze pesto sos, makarnayla buluştuğu an tüm lezzetini içine hapsedip her çatalda nefis bir lezzet sunuyor. Hazırlaması oldukça pratik ve zahmetsiz olup her sofraya çok yakışıyor. İşte, dakikalar içinde hazırlayacağınız pesto soslu makarna için videolu tarifi ve malzemeleri...