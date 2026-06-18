search__icondelete
Hürriyet LezizzTariflerPesto soslu makarna tarifi (Videolu)
#pesto soslu makarna#pesto soslu makarna tarifi#pesto soslu makarna videolu tarifi#pesto soslu makarna malzemeleri#pesto soslu makarna nasıl yapılır?
Pesto soslu makarna tarifi (Videolu)

Pesto soslu makarna tarifi (Videolu)

5
Değerlendir

İtalyan mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan pesto soslu makarna, fesleğenin ferahlatıcı tadı ve parmesan peyniriyle damak çatlatan bir lezzete ulaşıyor. Ev yapımı taze pesto sos, makarnayla buluştuğu an tüm lezzetini içine hapsedip her çatalda nefis bir lezzet sunuyor. Hazırlaması oldukça pratik ve zahmetsiz olup her sofraya çok yakışıyor. İşte, dakikalar içinde hazırlayacağınız pesto soslu makarna için videolu tarifi ve malzemeleri...

Lezizz
Lezizz
Son Güncelleme:
Pesto soslu makarna tarifi (Videolu)
Video Thumbnail
Pesto soslu makarna tarifi (Videolu)
Pesto soslu makarna tarifi (Videolu)
cakeServis:2 Kişilik
cookSüre:30 dk
cakeKolay

Malzemeler

  • Yarım paket makarna
  • 1 yemek kaşığı tereyağı

Pesto sosu için:

  • 1 paket taze fesleğen
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 4 yemek kaşığı toz parmesan
  • 3 yemek kaşığı dolmalık fıstık
  • 2 diş sarımsak
  • Yarım çay kaşığı tuz

 

Nasıl Yapılır
  1. Pesto sosun hazırlanması
    Pesto sos için taze fesleğen ve sarımsak, çam fıstığı, toz parmesan, tuz, zeytinyağını mutfak robotunda çekin.
  2. Makarnanın haşlanması
    Geniş bir tencereye suyu alıp kaynatın. İçerisine bir tutam tuz ve 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyin. Makarnaları suya ilave edip 12-14 dakika haşlayın. Yarım su bardağı haşlama suyundan ayırıp süzün.
  3. Birleştirme aşaması
    Geniş bir tavaya pesto sosu ekleyip üzerine haşladığınız makarnaları ve yarım su bardağı makarna suyu ekleyin. Tereyağını ekleyip harmanlayın.
  4. Servis aşaması
    Servis tabağına alıp üzerine toz parmesan serpiştirerek servis edin.
  5. Afiyet olsun!
Kapat