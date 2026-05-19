Pesto soslu kiraz domates salatası tarifi (Videolu)
Pesto soslu kiraz domates salatası, taze fesleğenin ferahlatıcı lezzetini çam fıstığı ve parmesanın zengin tadıyla birleştirerek sofralarınıza Akdeniz esintileri taşıyor. Doğal tatlılığıyla kiraz domatesler, ev yapımı pesto sos ile buluştuğunda her çatalda damaklarda enfes bir tat bırakıyor. Hazırlanması oldukça pratik olan bu tarif, misafir sofralarınızda ana yemeklerin yanına enfes bir eşlikçi oluyor. İşte, dakikalar içinde hazırlayacağınız pesto soslu kiraz domates salatası için videolu tarifi ve malzemeleri...

cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30 dk
cakeKolay

Malzemeler

  • 500 gram kiraz domates
  • 5 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
  • Toz parmesan
  • 2-3 yaprak taze fesleğen

Pesto sos için:

  • 1 paket taze fesleğen
  • Yarım su bardağı zeytinyağı
  • 4 yemek kaşığı toz parmesan
  • 3 yemek kaşığı çam fıstığı
  • 2 diş sarımsak
  • Yarım çay kaşığı tuz
Nasıl Yapılır
  1. Hazırlık aşaması
    Küçük bir tavada dolmalık fıstıkları hafifçe kavurun. Kiraz domatesleri ayıklayıp yıkadıktan sonra ortadan ikiye kesin. Taze fesleğeni ince ince doğrayın.
  2. Pesto sosun hazırlanması
    Taze fesleğen, sarımsak, çam fıstığı, toz parmesan, tuz ile zeytinyağını mutfak robotunda kıvam alana kadar çekin.
  3. Birleştirme aşaması
    Domatesleri servis tabağına alın. Üzerine hazırladığınız pesto sosu dökün. Kavrulmuş çam fıstığı, toz parmesan ve taze fesleğen ekleyip süsleyin.
  4. Servis aşaması
    Salatanın üzerine damak tadınıza göre zeytinyağı gezdirip bekletmeden servis edin.
  5. Afiyet olsun!
