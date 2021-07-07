Pesto sos nedir, nasıl yapılır? İşte adım adım pesto sos tarifi

Hazır olarak market raflarında bulmak mümkün olsa da ev yapımı pesto, mağazadan satın alınan çeşitlerden çok daha lezzetlidir. Pesto sosu mutfak robotunuzda veya karıştırıcınızla kısa sürede yapabilirsiniz. Makarnaları, salataları, kavrulmuş sebzeleri pesto sosla bambaşka bir boyuta sokabilirsiniz. Sadece birkaç kolay adımda ancak lezzetli bir yemek ortaya çıkarmak isteyenler için pesto sosunun yapılış aşamalarını derledik.

Pesto sosu yapımı için malzemeler



2 demet taze fesleğen

150 gram parmesan peyniri

100 gram dolmalık fıstık

2 su bardağı zeytinyağı

4-5 diş sarımsak

Tuz



Pesto sosu nasıl yapılır?



Fesleğen yapraklarını yıkayın.

Suları süzülen fesleğenleri ince ince kıyın.

Fıstıkları 2-3 dakika kadar tavada kavurun.

Parmesanı ince ince rendeleyin.

Sarımsakları ezdikten sonra parmesan hariç tüm malzemeyi mümkünse havanda ezin, mümkün değilse mutfak robotundan iyice kaynaşana ve püre haline gelene kadar robottan geçirin.

Karışıma parmesanı ve zeytinyağını azar azar ekleyerek karıştırmayı sürdürün. Tüm malzemeler homojen bir kıvam aldığında pesto sosunuz hazır.