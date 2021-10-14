Pepeçura tarifi ve malzemeleri: Pepeçura nasıl yapılır, nerenin tatlısı?

Karadeniz mutfağının tatlıları söz konusu olduğunda akla ilk gelen hep Laz böreği olur ama pepeçuranın lezzetine de doyum olmaz. Özellikle Rize usulü pepeçura, herkesin mutlaka tatması gereken lezzetlerdendir. Mis gibi kokulu üzümle yapılan bu hafif tatlı, özellikle yaz aylarında favorileriniz arasına girecek. O halde sözü daha fazla uzatmayalım ve mis kokulu pepeçuranın yapılışına geçelim. Afiyet olsun...

Pepeçura Malzemeleri

1 kilogram siyah üzüm

6 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

Yarım çay bardağı nişasta

Yarım çay bardağı mısır unu

Pepeçura Nasıl Yapılır?

Üzümü su ile beraber tencereye koyup şekeri de ekleyin.

Şeker eriyip üzüm yumuşayana dek ara ara karıştırarak kaynatın.

Üzümler yumuşayınca tencereyi ocaktan alın.

Süzgeci büyükçe bir kasenin üzerine koyun ve şerbetli üzümü süzgeçten geçirin.

Süzgecin içinde kalan üzümleri bir kaşık yardımıyla ezerek tüm suyunun süzgeçten geçmesini sağlayın.

Ortaya çıkan üzüm suyundan 2 su bardağı alıp ayrı bir tencerenin içine koyun ve çırpma teli ile tenceredeki üzüm suyunu karıştırarak içine nişasta ve mısır ununu ekleyin.

Çırpma işlemine devam ederek azar azar geri kalan üzüm suyunu da ilave edin.

Karışımı kıvam alana dek karıştırarak pişirin.

Kıvam alan pepeçurayı kaselere paylaştırın.

Ilınana kadar dışarıda bekletin.

Ilındıktan sonra buzdolabına koyup soğutun.

Servis öncesi üzerini istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun...

Pepeçura Nerenin Tatlısı?

Pepeçura, bir çeşit muhallebi kıvamında tatlıdır. Türkiye'nin Doğu Karadeniz bölgesinde yapılır. Siyah üzüm şırası, su, buğday unu ve nişasta veya mısır unundan yapılır. Pepeçura, Çayeli ve batısındaki ilçelerde yapılır.