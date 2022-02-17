Pepeçura tarifi ve malzemeleri: Kolay pepeçura nasıl yapılır, hangi ilimize aittir?
Karadeniz mutfağının sevilen tatlılarından olan pepeçura tarifi kolay yapımı ve malzemeleri ile beğeni topluyor. Özellikle Rize usulü pepeçura, herkesin mutlaka tatması gereken tatlılardan biridir. Kokulu üzümle yapılan bu hafif tatlı, favoriniz olmaya aday görünüyor. Peki, kolay pepeçura tarifi nasıl yapılır? İşte pepeçura tarifi ve malzemeleri...
Karadeniz'in mısır unlu tarifleri meşhurdur. Ancak mısır unu ile hafif ve lezzetli bir tatlı olan pepeçura mutfakta vakit geçirmeyi seven herkesin denemesi gereken bir tarif diyebiliriz. İşte Rize usulü pepeçura tarifi, malzemeleri ve yapılışı...
PEPEÇURA TARİFİ MALZEMELERİ
1 kg siyah üzüm
6 su bardağı su
2 su bardağı toz şeker
Yarım çay bardağı nişasta
Yarım çay bardağı mısır unu
Öncelikle üzümü su ile beraber tencereye koyup şekeri ekleyin.
Şeker eriyip üzüm yumuşayana dek ara ara karıştırarak kaynatın.
Üzümler yumuşayınca tencereyi ocaktan alın.
Süzgeci büyükçe bir kasenin üzerine koyun ve şerbetli üzümü süzgeçten geçirin.
Süzgecin içinde kalan üzümleri bir kaşık yardımıyla ezerek tüm suyunun süzgeçten geçmesini sağlayın.
Ortaya çıkan üzüm suyundan 2 su bardağı alıp ayrı bir tencerenin içine koyun ve çırpma teli ile tenceredeki üzüm suyunu karıştırarak içine nişasta ve mısır ununu ekleyin.
Çırpma işlemine devam ederek azar azar geri kalan üzüm suyunu da ilave edin.
Karışımı kıvam alana dek karıştırarak pişirin.
Kıvam alan pepeçurayı kaselere paylaştırın.
Ilınana kadar dışarıda bekletin.
Ilındıktan sonra buzdolabına koyup soğutun.
Servis öncesi üzerini istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun...