Pekmez bozulur mu? Üzüm, pancar ve kozalak pekmezleri dışarıda, sıcakta ve dolapta bozulur mu

Pekmez, çok sevilen ve ülkemizde çok tüketilen gıdalar arasında yer alır. Fakat yapısı çok çabuk bir şekilde bozulabilir.

Pekmez Bozulur Mu?

Pekmezleri uygun koşullarda saklamadığınız zaman her gıdada olduğu gibi kısa zaman içinde bozulma gerçekleşir. Pekmez hangi meyveden yapılırsa yapılsın içinde bol miktarda mineral ve antioksidan içerir. Pekmezin yapısı çok çabuk bozulabilen bir gıdadır. Bu nedenle de çok bekletilmeden tüketilmesi gerekir.

Pekmezler Dışarda ve Sıcakta Bozulur mu?

Üzüm, pancar ve kozalak pekmezleri sıcakta ve dolapta kısa bir süre içinde bozulabilir. Pekmezler, yapısı gereği hızlı bozulabilen ürünlerdir. Bu nedenle kısa zaman içinde tüketilmesi gerekir. Pekmezlerin tüketilebilecek miktarda alınması ve ağzı kapalı bir şekilde kavanozlarda saklanması gerekir.

Ağzı açılan kavanozların ise, kesinlikle buzdolabında muhafaza edilmesi çok önemlidir. Başka önemli şart ise, pekmezin saklandığı ortamın kesinlikle rutubetli olmamasıdır. Pekmezin saklandığı kabı da dikkatli bir şekilde seçmek gerekir. Çünkü plastik kaplar zararlı maddelerin ortaya çıkma süresini hızlandırır. Bu nedenle de daha çok cam kapların tercih edilmesi gerekir. Pekmezin üst kısmında ince bir küf tabakası oluşması pekmezin bozulduğunu gösterir.