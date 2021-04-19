Patlıcanlı yelpaze kebabı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta patlıcanlı yelpaze kebabı tarifi

Patlıcan ve etin benzersiz uyumu patlıcan seven herkesi kendine hayran bırakır. Bu uyumun en güzel örneklerinden biri de patlıcanlı yelpaze kebabıdır. Şık sunumuyla herkesin çok beğeneceği patlıcanlı yelpaze kebabını yanında pilav ve sarımsaklı yoğurtla yemelere doyamayacaksınız. İşte Gelinim mutfakta programından enfes patlıcanlı yelpaze kebabı tarifi ve malzemeleri.

Patlıcanlı Yelpaze Kebabı Tarifi İçin Malzemeler

2 adet patlıcan

500 gram kıyma

1 adet kuru soğan

1 diş sarımsak

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Pul biber

Karabiber

Kırmızı toz biber

Kekik

Tuz

Sosu için;

1,5 yemek kaşığı domates salçası

2 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş rendelenmiş sarımsak

Kekik

Tuz

Patlıcanlı Yelpaze Kebabı Nasıl Yapılır?

Patlıcanları yıkayıp saplarını kestikten sonra boydan ikiye bölün.

Düz tarafını tezgâha yerleştirdiğiniz patlıcanların üzerine 1 santimetre aralıkta derin kesikler atın.

Her 6-7 kesikte bir dilimleyip patlıcanı ayırın.

Patlıcanları tuzlu suda 30 dakika kadar bekletin.

Bu esnada soğan ve sarımsağı rendeleyip tuz ve baharatlarla birlikte kıymaya ekleyin ve yoğurun.

Yoğurduğunuz harcı suyunu süzdüğünüz patlıcanların kesiklerine taşırmadan doldurun ve fırın kabına yerleştirin.

Sos malzemelerini ayrı bir kâsede karıştırıp sosu patlıcanların üzerine dökün.

Fırını 175 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra yemeği fırına verin.

Sosu bir kaşık yardımıyla ara ara patlıcanların üzerine gezdirerek yemeğinizi pişirin.

Sıcak servis edin. Afiyet olsun…