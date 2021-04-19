Patlıcanlı yelpaze kebabı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta patlıcanlı yelpaze kebabı tarifi
Gelinim mutfakta programında gelinlerin hünerlerini sergilediği patlıcanlı yelpaze kebabı tarifinden sonra, evlerinde iftar hazırlığı yapan hanımlar patlıcanlı yelpaze kebabını aramaya başladı. Hem görünümü hem de tadıyla hafızalara yer eden patlıcanlı yelpaze kebabı nasıl yapılır sorularının cevabı niteliğinde nefis bir tarif hazırladık. İşte Gelinim mutfakta patlıcanlı yelpaze kebabı tarifi…
Patlıcan ve etin benzersiz uyumu patlıcan seven herkesi kendine hayran bırakır. Bu uyumun en güzel örneklerinden biri de patlıcanlı yelpaze kebabıdır. Şık sunumuyla herkesin çok beğeneceği patlıcanlı yelpaze kebabını yanında pilav ve sarımsaklı yoğurtla yemelere doyamayacaksınız. İşte Gelinim mutfakta programından enfes patlıcanlı yelpaze kebabı tarifi ve malzemeleri.
Patlıcanlı Yelpaze Kebabı Tarifi İçin Malzemeler
2 adet patlıcan
500 gram kıyma
1 adet kuru soğan
1 diş sarımsak
3 yemek kaşığı sıvı yağ
Pul biber
Karabiber
Kırmızı toz biber
Kekik
Tuz
Sosu için;
1,5 yemek kaşığı domates salçası
2 su bardağı ılık su
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 diş rendelenmiş sarımsak
Kekik
Tuz
Patlıcanlı Yelpaze Kebabı Nasıl Yapılır?
Patlıcanları yıkayıp saplarını kestikten sonra boydan ikiye bölün.
Düz tarafını tezgâha yerleştirdiğiniz patlıcanların üzerine 1 santimetre aralıkta derin kesikler atın.
Her 6-7 kesikte bir dilimleyip patlıcanı ayırın.
Patlıcanları tuzlu suda 30 dakika kadar bekletin.
Bu esnada soğan ve sarımsağı rendeleyip tuz ve baharatlarla birlikte kıymaya ekleyin ve yoğurun.
Yoğurduğunuz harcı suyunu süzdüğünüz patlıcanların kesiklerine taşırmadan doldurun ve fırın kabına yerleştirin.
Sos malzemelerini ayrı bir kâsede karıştırıp sosu patlıcanların üzerine dökün.
Fırını 175 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra yemeği fırına verin.
Sosu bir kaşık yardımıyla ara ara patlıcanların üzerine gezdirerek yemeğinizi pişirin.
Sıcak servis edin. Afiyet olsun…