Patlıcan oturtma, lokum gibi kıymalı harcıyla masaya geldiği anda iştahları açıyor. Yağ çekmeden pişen bu nefis tarif, hafifliğiyle patlıcan yemeği sevenlere enfes bir seçenek sunuyor. Domates, biber ve sarımsakla hazırlanan kıymalı harcı, patlıcan dilimlerinin üzerinde fırında leziz bir kıvam alıyor. Üzerine gezdirilen salçalı sosla lezzeti damak çatlatan patlıcan oturtma, tane tane dökülen pirinç pilavı eşliğinde servis edildiğinde tadına doyum olmuyor. İşte, patlıcan oturtma için videolu tarif ve adım adım yapılış aşamaları...