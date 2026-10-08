Patlıcan oturtma tarifi (Videolu) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Patlıcan oturtma, lokum gibi kıymalı harcıyla masaya geldiği anda iştahları açıyor. Yağ çekmeden pişen bu nefis tarif, hafifliğiyle patlıcan yemeği sevenlere enfes bir seçenek sunuyor. Domates, biber ve sarımsakla hazırlanan kıymalı harcı, patlıcan dilimlerinin üzerinde fırında leziz bir kıvam alıyor. Üzerine gezdirilen salçalı sosla lezzeti damak çatlatan patlıcan oturtma, tane tane dökülen pirinç pilavı eşliğinde servis edildiğinde tadına doyum olmuyor. İşte, patlıcan oturtma için videolu tarif ve adım adım yapılış aşamaları...
NSosyalFacebookEpostaTwitterLinkedinFlipboardLinki KopyalaYazı Tipi
Servis:2 Kişilik
Süre:30-60 dk
Orta
Malzemeler
3 adet patlıcan
200 gram dana kıyma
1 adet soğan
2 adet yeşil biber
2 diş sarımsak
1 adet domates
1 yemek kaşığı domates salçası
4 yemek kaşığı sıvı yağ
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
Yarım çay bardağı sıcak su
Sosu için:
1 yemek kaşığı domates salçası
1 su bardağı sıcak su
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 çay kaşığı tuz
Nasıl Yapılır
Hazırlık aşaması
Soğanı küp şeklinde doğrayın. Biberleri ve sarımsakları ince ince doğrayın. Domatesin kabuğunu soyup ince küp şeklinde doğrayın.
Patlıcanların hazırlanması
Patlıcanları alacalı soyup bir parmak kalınlığında halka şeklinde doğrayın. 15 dakika tuzlu suda bekletip yıkayarak süzün. Ardından yağlı kağıt serili fırın kabına dizin. Üzerlerine sıvı yağı gezdirip 200 derece önceden ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin.
İç harcın hazırlanması
Geniş bir tavaya sıvı yağı ekleyip kıymayı kavurun. Soğanı ve biberi ekleyip kavurmaya devam edin. Sarımsakları ve salçayı ilave edip 2 dakika soteleyin. Domates, tuz, karabiber, pul biber, kırmızı toz biber ve suyu ekleyip 5 dakika daha pişirin.
Pişirme aşaması
Patlıcan dilimlerinin üzerine birer yemek kaşığı kıymalı harçtan koyun. Bir kap içerisinde salça, su ve tuzu karıştırıp üzerlerine gezdirin. 200 derece önceden ısıtılmış fırında 25 dakika pişirin.