Patile tarifi
Patile, Anadolu’nun birçok yerinde yapılan bir tür gözleme. Yöresel ağızlarda patila olarak da adlandırılan patileyi biz Tunceli usulü yaptık. Çayın yanında ve kahvaltıda büyük bir zevkle tüketilen patilenin malzemelerini dilediğiniz gibi değiştirebilir, kıyma ya da patates de kullanabilirsiniz. İşte Tunceli’den sofranıza enfes patile tarifi…
- Izgarada
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 3 su bardağı un
- Yarım paket yaş maya
- 200 gram tuzsuz peynir
- Maydanoz
- Yeşil soğan
- Kavurmalı bulgur pilavı
- Tuz
- Yeteri kadar su
Patile tarifi Nasıl yapılır?
3 su bardağı unu yoğurma kasesine koyup ortasını havuz gibi açın.
Yaş maya, tuz ve ılık suyu unun ortasına ilave edin.
Karışımı kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun.
Hamuru ufak bezelere ayırıp merdane ile incecik açın.
Tuzsuz peynir, ince kıyılmış maydanoz, yeşil soğan karışımını ya da kavurmalı bulguru yufkaların üzerine yayın ve D şeklinde katlayın.
Hazırladığınız patileleri harlı ateşteki sacın üzerine koyup her iki tarafını da pişirin.
Patile bu şekilde tüketilebileceği gibi yufkalar doğranıp üzerine eritilmiş tereyağı dökülerek de yenebilir. Afiyet olsun…