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Hürriyet LezizzTariflerPatatesli Çerkes mantısı tarifi (Videolu)
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Patatesli Çerkes mantısı tarifi (Videolu)

Patatesli Çerkes mantısı tarifi (Videolu)

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Patatesli Çerkes mantısı, iştah açıcı sunumuyla en lezzetli hamur işleri arasında yer alıyor. İncecik hamuru, baharatlar ve tereyağı ile tatlandırılan patates püresiyle buluşarak damak çatlatan bir lezzete ulaşıyor. Bu tarif, misafir sofraları için enfes bir ana yemek alternatifi oluyor. Servis ederken üzerine gezdirilen sarımsaklı yoğurt ve tavada köpüren toz biberli kızgın tereyağının lezzeti ile tadına doyum olmuyor. İşte, patatesli Çerkes mantısı için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...

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Patatesli Çerkes mantısı tarifi (Videolu)
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Patatesli Çerkes mantısı tarifi (Videolu)
Patatesli Çerkes mantısı tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

Hamuru için:

  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 adet yumurta
  • 3.5 su bardağı un

İç harcı için:

  • 3 adet patates
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
  • 2 yemek kaşığı tereyağı

Servis için:

  • 1 büyük kase yoğurt
  • 1 diş sarımsak
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
Nasıl Yapılır
  1. Hamurun hazırlanması
    Derin bir kap içerisine unu alın. Yumurta, su ve tuzu ekleyip yoğurun. Hamurun üzerini örtüp 30 dakika dinlendirin.
  2. İç harcın hazırlanması
    Patatesleri soyup haşlayın. Sebze ezici veya çatal yardımıyla püre haline getirin. Küçük bir tavada tereyağını eritip üzerine kırmızı toz biberi ekleyin ve kavurun. Tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın. Ardından patateslerin üzerine döküp harmanlayın.
  3. Şekillendirme aşaması
    Hamuru eşit parçalara bölüp yuvarlayarak bezeleri hazırlayın. Tezgaha un serpip bezeleri orta incelikte açın. Açtığınız hamuru bir bıçak yardımıyla eşit kareler halinde kesin. Hazırladığınız iç harçtan hamur karelerine birer çay kaşığı paylaştırın ve üçgen şeklinde kapatın.
  4. Pişirme aşaması
    Kaynayan suya tuz ve yağı ekleyip mantıları içerisine bırakın. 10 dakika haşlayın.
  5. Servis aşaması
    Bir tavada tereyağını eritip kırmızı toz biberi ekleyerek kavurun. Uygun bir servis tabağına mantıyı alıp üzerine sarımsaklı yoğurdu ve tereyağlı sosu dökerek servis edin.
  6. Afiyet olsun!
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