Patatesli Çerkes mantısı tarifi (Videolu)

Patatesli Çerkes mantısı, iştah açıcı sunumuyla en lezzetli hamur işleri arasında yer alıyor. İncecik hamuru, baharatlar ve tereyağı ile tatlandırılan patates püresiyle buluşarak damak çatlatan bir lezzete ulaşıyor. Bu tarif, misafir sofraları için enfes bir ana yemek alternatifi oluyor. Servis ederken üzerine gezdirilen sarımsaklı yoğurt ve tavada köpüren toz biberli kızgın tereyağının lezzeti ile tadına doyum olmuyor. İşte, patatesli Çerkes mantısı için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...