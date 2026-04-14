Hürriyet Lezizz
Çay saatlerinin vazgeçilmez klasiği çıtır çıtır patatesli börek, bu enfes tarifle el açması tadında bir lezzet sunuyor. İç harcındaki kavrulmuş soğan, baharatlar ve patatesin iştah açıcı tadı, her ısırıkta damaklarda enfes bir tat bırakıyor. Hem kahvaltılarda hem de misafir ikramlarında kurtarıcı bir seçenek oluyor. Dondurucuda saklanabilme özelliğiyle de mutfaktaki işinizi hafifleten bir tercih olarak öne çıkıyor. İşte, pratik bir şekilde hazırlanan patatesli börek için videolu tarifi ve malzemeleri...

Patatesli börek tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

  • 4 adet yufka
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı sirke
  • 3 yemek kaşığı un

İç harcı için:

  • 4 adet patates
  • 1 adet kuru soğan
  • 4 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 tatlı kaşığı nane
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

  • 1 adet yumurta
  • Susam
  • Çörek otu
Nasıl Yapılır
  1. İç harcın hazırlanması
    Patatesleri soyup haşlayın. Bir çatal veya patates ezici yardımıyla ezin. Ayrı bir tavada yağı ısıtın. Soğanı ilave edip kavurun. Patates ve baharatları ekleyip karıştırın. Ocağın altını kapatıp soğumaya bırakın.
  2. Sosun eklenmesi
    Bir kap içerisinde sos malzemelerini karıştırın. Bir adet yufkayı tezgaha serin. Yarısına 4 yemek kaşığı kadar sos döküp bir fırça yardımıyla sürün. Kalan yufkayı soslu bölümün üzerine kapatın ve tekrar sosu sürüp yayın.
  3. Şekillendirme aşaması
    Yufkayı üçgen şekilde 6 eşit parçaya bölün. Her bir yufkanın geniş kısmına patatesli harçtan koyun ve sarın. Üzerine yumurta sürüp çörek otu ve susam serpin.
  4. Pişirme aşaması
    Yağlı kağıt serili tepsiye dizin önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
  5. Servis aşaması
    Börekleri oda sıcaklığında 4-5 dakika dinlendirip çay ile servis edin.
  6. Afiyet olsun!
