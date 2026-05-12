search__icondelete
Hürriyet LezizzBlogPatates salatası nasıl yapılır? Patates salatası videolu tarifi ve püf noktaları
#patates salatası nasıl yapılır?#patates salatası videolu tarifi#patates salatası püf noktaları#patates salatası malzemeleri#Yaşam
Patates salatası nasıl yapılır? Patates salatası videolu tarifi ve püf noktaları

Patates salatası nasıl yapılır? Patates salatası videolu tarifi ve püf noktaları

Lezizz
Lezizz
Son Güncelleme:

Patates salatası, haşlanmış patateslerin taze yeşillikler ve nefis bir sosla buluştuğu sofralarımızın en sevilen yardımcı lezzetlerinden biridir. Çay saatlerinden akşam yemeklerine kadar her öğüne çok yakışır. Kırmızı soğan ve sumağın kattığı hafif ekşilik, patatesin doyuruculuğu ile birleşerek enfes bir tat dengesi oluşturur. Hazırlanması son derece pratik olan bu tarif, isteğe göre farklı garnitürlerle zenginleştirilir. İşte, tam kıvamında patates salatası tarifi için videolu tarifi ve püf noktaları...

Patates salatası nasıl yapılır Patates salatası videolu tarifi ve püf noktaları
Haberin Devamı

PÜF NOKTALARI

  • Patatesleri kabuklarıyla birlikte haşlayın.
  • Sos malzemelerini kıvam alana kadar çırpın.
  • Sosu patatesler henüz ılıkken ilave edin.
  • Soğanları doğradıktan sonra tuzla ovarak yıkayıp süzebilirsiniz.

PATATES SALATASI TARİFİ

Malzemeler

  • 5-6 adet patates
  • 2 adet kırmızı soğan
  • Yarım demet maydanoz
  • 1 kase konserve mısır
  • 7-8 adet kornişon turşu
  • 1 adet rendelenmiş havuç

Sosu için:

  • 2 çay kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı sumak
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 adet limonun suyu
  • Zeytinyağı

HAZIRLANMASI

Patateslerin hazırlanması

Kabuklarını yıkadığınız patatesleri derin bir tencerede haşlayın. Patatesler yumuşayınca ocaktan alın. Biraz soğuduktan sonra kabuklarını soyup küp küp doğrayın.

Sebzelerin hazırlanması

Kırmızı soğan, maydanoz, havuç ve turşuyu ince ince doğrayıp patateslere ekleyin.

Sosun hazırlanması

Ayrı bir kasede sos malzemelerini karıştırın. Sosu patateslerin üzerine döküp yavaşça harmanlayın.

Servis aşaması

Uygun bir sunum kasesine alıp bekletmeden servis edin. Afiyet olsun!

Gözden KaçmasınMantar sote nasıl yapılır Mantar sote tarifi ve püf noktalarıMantar sote nasıl yapılır? Mantar sote tarifi ve püf noktalarıTARİFİ GÖRÜNTÜLE

En Lezizz'ler

Patates salatası nasıl yapılır Patates salatası videolu tarifi ve püf noktaları
Patates salatası nasıl yapılır? Patates salatası videolu tarifi ve püf noktaları#Patates Salatası Nasıl Yapılır?
Börek nasıl yapılır 6 nefis börek tarifi
Börek nasıl yapılır? 6 nefis börek tarifi#Börek Nasıl Yapılır?
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (12 Mayıs 2026)
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (12 Mayıs 2026)#Bugün Ne Pişirsem?
Fellah köftesi tarifi (Videolu)
Fellah köftesi tarifi (Videolu)#Fellah Köftesi
Daha Fazla
5
Patates salatası nasıl yapılır Patates salatası videolu tarifi ve püf noktaları
MUTFAK TÜYOLARI

Patates salatası nasıl yapılır? Patates salatası videolu tarifi ve püf noktaları

5
Börek nasıl yapılır 6 nefis börek tarifi
MUTFAK TÜYOLARI

Börek nasıl yapılır? 6 nefis börek tarifi

5
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (12 Mayıs 2026)
MUTFAK TÜYOLARI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (12 Mayıs 2026)

Benzer Yazılar
5
Fellah köftesi tarifi (Videolu)
ZEYTİNYAĞLI TARİFLERİ

Fellah köftesi tarifi (Videolu)

30-60 dkOrta
5
Çörekotlu mini kurabiye tarifi
KURABİYE TARİFLERİ

Çörekotlu mini kurabiye tarifi

30 dkOrta
5
Paçanga böreği tarifi
BÖREK TARİFLERİ

Paçanga böreği tarifi

30-60 dkOrta
5
Saray sarması tarifi (Videolu)
TATLI TARİFLERİ

Saray sarması tarifi (Videolu)

30-60 dkOrta
5
Lüle kebabı tarifi
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

Lüle kebabı tarifi

30-60 dkOrta
5
Kalem böreği tarifi
BÖREK TARİFLERİ

Kalem böreği tarifi

30-60 dkOrta
5
Pırasalı pilav tarifi
PİLAV TARİFLERİ

Pırasalı pilav tarifi

30-60 dkOrta
5
Beşamel soslu fırında makarna tarifi
MAKARNA TARİFLERİ

Beşamel soslu fırında makarna tarifi

30-60 dkOrta
5
Peynir dolgulu jalapeno turşusu tarifi
MEZE TARİFLERİ

Peynir dolgulu jalapeno turşusu tarifi

60+ dkOrta
5
Hamursuz dürüm tarifi
DİYET TARİFLER

Hamursuz dürüm tarifi

30-60 dkKolay