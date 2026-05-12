Patates salatası nasıl yapılır? Patates salatası videolu tarifi ve püf noktaları

Patates salatası, haşlanmış patateslerin taze yeşillikler ve nefis bir sosla buluştuğu sofralarımızın en sevilen yardımcı lezzetlerinden biridir. Çay saatlerinden akşam yemeklerine kadar her öğüne çok yakışır. Kırmızı soğan ve sumağın kattığı hafif ekşilik, patatesin doyuruculuğu ile birleşerek enfes bir tat dengesi oluşturur. Hazırlanması son derece pratik olan bu tarif, isteğe göre farklı garnitürlerle zenginleştirilir. İşte, tam kıvamında patates salatası tarifi için videolu tarifi ve püf noktaları...

PÜF NOKTALARI

Patatesleri kabuklarıyla birlikte haşlayın.

Sos malzemelerini kıvam alana kadar çırpın.

Sosu patatesler henüz ılıkken ilave edin.

Soğanları doğradıktan sonra tuzla ovarak yıkayıp süzebilirsiniz.

PATATES SALATASI TARİFİ

Malzemeler

5-6 adet patates

2 adet kırmızı soğan

Yarım demet maydanoz

1 kase konserve mısır

7-8 adet kornişon turşu

1 adet rendelenmiş havuç

Sosu için:

2 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı sumak

1 çay kaşığı karabiber

1 adet limonun suyu

Zeytinyağı

HAZIRLANMASI

Patateslerin hazırlanması

Kabuklarını yıkadığınız patatesleri derin bir tencerede haşlayın. Patatesler yumuşayınca ocaktan alın. Biraz soğuduktan sonra kabuklarını soyup küp küp doğrayın.

Sebzelerin hazırlanması

Kırmızı soğan, maydanoz, havuç ve turşuyu ince ince doğrayıp patateslere ekleyin.

Sosun hazırlanması

Ayrı bir kasede sos malzemelerini karıştırın. Sosu patateslerin üzerine döküp yavaşça harmanlayın.

Servis aşaması

Uygun bir sunum kasesine alıp bekletmeden servis edin. Afiyet olsun!