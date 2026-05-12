Patates salatası nasıl yapılır? Patates salatası videolu tarifi ve püf noktaları “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Patates salatası, haşlanmış patateslerin taze yeşillikler ve nefis bir sosla buluştuğu sofralarımızın en sevilen yardımcı lezzetlerinden biridir. Çay saatlerinden akşam yemeklerine kadar her öğüne çok yakışır. Kırmızı soğan ve sumağın kattığı hafif ekşilik, patatesin doyuruculuğu ile birleşerek enfes bir tat dengesi oluşturur. Hazırlanması son derece pratik olan bu tarif, isteğe göre farklı garnitürlerle zenginleştirilir. İşte, tam kıvamında patates salatası tarifi için videolu tarifi ve püf noktaları...
PÜF NOKTALARI
PATATES SALATASI TARİFİ
Malzemeler
Sosu için:
HAZIRLANMASI
Patateslerin hazırlanması
Kabuklarını yıkadığınız patatesleri derin bir tencerede haşlayın. Patatesler yumuşayınca ocaktan alın. Biraz soğuduktan sonra kabuklarını soyup küp küp doğrayın.
Sebzelerin hazırlanması
Kırmızı soğan, maydanoz, havuç ve turşuyu ince ince doğrayıp patateslere ekleyin.
Sosun hazırlanması
Ayrı bir kasede sos malzemelerini karıştırın. Sosu patateslerin üzerine döküp yavaşça harmanlayın.
Servis aşaması
Uygun bir sunum kasesine alıp bekletmeden servis edin. Afiyet olsun!
En Lezizz'ler