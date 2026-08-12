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Patates mantısı tarifi (Videolu)

Patates mantısı tarifi (Videolu)

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Haşlanmış patateslerin taze yeşillikler ve baharatlarla buluştuğu patates mantısı, çay saatlerinden akşam sofralarına kadar her öğüne lezzet katıyor. Yumuşacık patates harcı, sarımsaklı yoğurt ve kızdırılmış biberli zeytinyağı eşliğinde servis edilerek her çatalda enfes bir tat sunuyor. Pratik bir şekilde hazırlanan bu nefis tarif, sofraya geldiği anda iştahları açıp hem göze hem damağa hitap ediyor. İşte, patates mantısı için videolu tarif ve adım adım yapılış aşamaları...

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Patates mantısı tarifi (Videolu)
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Patates mantısı tarifi (Videolu)
Patates mantısı tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

  • 4 adet patates
  • 3-4 dal dereotu
  • 3-4 dal maydanoz
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber

Sosu için:

  • 1 su bardağı yoğurt
  • 2 diş sarımsak

Üzeri için:

  • 5 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
Nasıl Yapılır
  1. Harcın hazırlanması
    Patatesleri soyup irice doğrayın. Bir tencereye alıp üzerini geçecek kadar su ilave edin. Yumuşayana kadar haşlayıp süzün. Geniş bir kaba alıp pürüzsüz olana kadar ezin. Patateslerin üzerine tuz, karabiber ve kırmızı pul biberi ekleyin. Dereotu ve maydanozu ince ince kıyıp harca ilave ederek karıştırın.
  2. Şekillendirme aşaması
    Hazırladığınız harçtan küçük parçalar alıp avuç içinde yuvarlayın. Ortalarına parmağınızla bastırarak çukur şekli verip geniş bir servis tabağına dizin.
  3. Sosun hazırlanması
    Bir kasede ezilmiş sarımsakları ve yoğurdu çırpıp patateslerin üzerine gezdirin. Zeytinyağını tavada ısıtın. Kırmızı toz biberi ekleyip hafifçe kavurun.
  4. Servis aşaması
    Patates mantılarını küçük bir servis tabağına alıp üzerlerine hazırladığınız sosu dökerek servis edin.
  5. Afiyet olsun!
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