Haşlanmış patateslerin taze yeşillikler ve baharatlarla buluştuğu patates mantısı, çay saatlerinden akşam sofralarına kadar her öğüne lezzet katıyor. Yumuşacık patates harcı, sarımsaklı yoğurt ve kızdırılmış biberli zeytinyağı eşliğinde servis edilerek her çatalda enfes bir tat sunuyor. Pratik bir şekilde hazırlanan bu nefis tarif, sofraya geldiği anda iştahları açıp hem göze hem damağa hitap ediyor. İşte, patates mantısı için videolu tarif ve adım adım yapılış aşamaları...