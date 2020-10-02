Patates kullanarak yapabileceğiniz yemek dışında 6 şey

PASLANMIŞ DÖKÜM TAVALARINIZI TEMİZLEYEBİLİRSİNİZ

Patateste bulunan oksalik asit, paslı yüzeylerin temizlenmesine yardımcı olur. Patatesi ikiye bölüp kesik yüzeyine biraz deterjan ya da karbonat döktükten sonra paslı yüzeylere sürdüğünüzde mucizeyi kolayca gözlerinizle görebilirsiniz. Eğer patatesin yüzeyi fazla kayganlaşırsa ince bir dilim kesip kalanıyla işinize devam edebilirsiniz. Pas tamamen geçtiğinde tavanızı durulayabilirsiniz.

PASLANMIŞ BIÇAKLARINIZI DA TEMİZLEYEBİLİRSİNİZ

Patatesteki oksalik asit tabii ki sadece tavalar için değil diğer paslı yüzeylerin temizliği için de işinize yarar. Evde paslanmış ne varsa patatesle tanışmasının zamanı geldi de geçiyor bile.

GÜMÜŞLERİNİZİ PARLATABİLİRSİNİZ

Patateslerin haşlama suyunu dökmek yerine kararan gümüşleri parlatmak için kullanın. Gümüşleri bu suyun içinde en az 1 saat bekletip sildikten sonra pırıl pırıl olduklarını görebilirsiniz.

GÖZLÜKLERİNİZİ TEMİZLEYEBİLİRSİNİZ

Gözlük takanlar için buharlanma büyük bir sorun. Özellikle pandemi döneminde kullanmak zorunda olduğumuz maskeler gözlüklerimizi buğulandırıyor. Eğer gözlüğün camlarına çiğ patates sürerseniz, patatesin içindeki nişasta camlarınızın buğulanmasını önleyecektir. Evet şaşırtıcı ama gerçek...

KIRIK CAMLARI TEMİZLEYEBİLİRSİNİZ

Evde bardak ya da tabak gibi bir cam eşya kırıldığında ortalığa dağılan gözle görülmez cam parçalarını toparlamak için patatesten (Ya da başka bir kök sebzeden) faydalanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken sebzeyi ikiye kesip cam parçalarının dağıldığı yüzeye bastırmak. Camlar patateslere yapışacak. Ama bunu yaparken elinize koruyucu eldiven giymenizde de fayda var elbette.

KÜÇÜK LEKELERİ TEMİZLEYEBİLİRSİNİZ

Çok yağlı ya da salçalı lekeleri değil belki ama ufak lekeleri üzerine patates basarak ya da patates suyu damlatarak temizleyebilirsiniz.

BONUS: FİLESİNDEN BULAŞIK SÜNGERİ YAPABİLİRSİNİZ

Patates filesinin içine bir parça sünger koyup ağzını bağladığınızda, tencereleri ovalamak için çok işinize yarayacak bir sünger elde edebilirsiniz. Böylece sıfır atık hareketine de bir katkı sağlayabilirsiniz.