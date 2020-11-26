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Mutfak Tüyoları
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 26.11.2020 - 11:20 | Son Güncelleme:

Patates kızartmasını ısıtmak için en iyi 4 yöntem

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Patates kızartmasını ısıtmak için en iyi 4 yöntem
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İtiraf edelim ki hepimiz çıtır çıtır patatesleri yemekten büyük keyif alıyoruz. Hatta bazen gözümüz doymuyor ve daha fazlasını kızartıyoruz. Böyle durumlarda patatesleri ertesi gün yeniden afiyetle yemenin birkaç yolu var. İçlerinden birinin işinize yarayacağını düşünüyor ve en etkili 4 yöntemi paylaşıyoruz…

Izgarada ısıtma

Fırının muhteşem et ve sebzeler pişirmeye yarayan ızgara ayarı, patatesleri yeniden eski formuna kavuşturma konusunda da oldukça iyi. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve tepsiyi en üst kata yerleştirin. Kızartmaların aynı anda altın rengini almasını ve ısıtılmasını sağlamak için, bunu ızgaranın en düşük ayarında, 5 dakika ön ısıtma ve ardından yaklaşık 4 dakika kızartmayı deneyin.

Tavada kızartma

Fikir aslında çok basit ve gerçekten çok fazla yağ kullanmaya gerek kalmıyor. Büyük, ağır tabanlı bir tavayı orta-yüksek ısıda ısıtın, ardından birkaç yemek kaşığı yağ dökün, kızartmalarınızı ekleyin. Ve yeniden çıtır patatesleriniz hazır!

Fırında ısıtma

Fırınınızı 200 dereceye getirin, patatesleri bir fırın tepsisine yayın ve yeniden kızarmalarına izin verin. Bu yöntem diğer yöntemlerden daha uzun sürse de buna değiyor ve muhtemelen diğerlerinin arasında en çok bu yöntem kullanılıyor. Fırının ısınması için biraz beklemeniz gerekir, ancak ortaya içi yumuşak, dışı gevrek patates kızartmaları çıkar. Ekstra tuz serptiğinizde ise, tadı neredeyse yeni kızartılmış gibi olur.

Yağsız fritöz

Hava ile kızartma yapan yağsız fritözler, patatesleri çok az yağ ile yeniden ısıtmanın en sağlıklı yöntemi denebilir. Bunun için fritözü 175 dereceye ayarlayın ve ardından patates kızartmalarını eşit bir tabaka halinde ekleyip sadece 3 ila 5 dakika pişirin. Bu sayede arta kalan patates kızartması, ilk zamandaki lezzetine neredeyse kavuşmuş olur.

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