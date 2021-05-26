Patates çorbası tarifi: Patates çorbası nasıl yapılır?

Yemeklerimizi lezzet katan patatesin çorbası da ayrı güzel. Üstelik hazırlaması da oldukça pratik. Eğer dilerseniz çorbanızda tavuk veya et suyu da kullanabilirsiniz. Denemek isterseniz, patates çorbası tarifi ve malzeme listesi hemen aşağıda.

MALZEMELER:

5 adet patates

1 adet kuru soğan

5 su bardağı sıcak su

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı süt

Karabiber

Tuz

NASIL YAPILIR?

Patatesleri ve soğanı iri küp şeklinde doğrayın. Zeytinyağı ve tereyağını bir tencere alın ve kızdırın. Soğanları tencereye ekleyip kavurun. Daha sonra patatesleri ilave edip birkaç dakika daha kavurun. Sıcak suyu ekleyin ve çorbanızı 20 dakika kadar pişirin. Tuz, karabiber ve sıcak sütü de ekleyip hızla karıştırın. 10 dakika daha pişirdiğiniz çorbanın blender ile pürüzsüz bir kıvam almasını sağlayın. Çorbanızı sıcak olarak servis edin.