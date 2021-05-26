MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Mutfak TüyolarıPatates çorbası tarifi: Patates çorbası nasıl yapılır?
GeriMutfak Tüyoları Patates çorbası tarifi: Patates çorbası nasıl yapılır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 26.05.2021 - 18:00 | Son Güncelleme:

Patates çorbası tarifi: Patates çorbası nasıl yapılır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Patates çorbası tarifi: Patates çorbası nasıl yapılır?

Her yemeğe yakışan patatesin çorbasını denemeye ne dersiniz? Patates çorbası, mutfağınızda bulunan birkaç malzeme ile kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz nefis bir tarif. Ayrıca hem doyurucu hem de sağlıklı bir alternatif. Peki patates çorbası nasıl yapılır? İşte patates çorbası tarifi...

Yemeklerimizi lezzet katan patatesin çorbası da ayrı güzel. Üstelik hazırlaması da oldukça pratik. Eğer dilerseniz çorbanızda tavuk veya et suyu da kullanabilirsiniz. Denemek isterseniz, patates çorbası tarifi ve malzeme listesi hemen aşağıda.

MALZEMELER:

5 adet patates
1 adet kuru soğan
5 su bardağı sıcak su
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı tereyağı
1 çay bardağı süt
Karabiber
Tuz

NASIL YAPILIR?

Patatesleri ve soğanı iri küp şeklinde doğrayın. Zeytinyağı ve tereyağını bir tencere alın ve kızdırın. Soğanları tencereye ekleyip kavurun. Daha sonra patatesleri ilave edip birkaç dakika daha kavurun. Sıcak suyu ekleyin ve çorbanızı 20 dakika kadar pişirin. Tuz, karabiber ve sıcak sütü de ekleyip hızla karıştırın. 10 dakika daha pişirdiğiniz çorbanın blender ile pürüzsüz bir kıvam almasını sağlayın. Çorbanızı sıcak olarak servis edin.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi