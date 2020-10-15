Patatas bravas nedir, nasıl yapılır? İşte adım adım patatas bravas tarifi
Patatas bravas, İspanya’nın geleneksel yemeklerinden biri. Yapması oldukça pratik olan patatas bravası ister atıştırmalık olarak tüketebilir, isterseniz de kahvaltı sofralarınıza farklı bir alternatif olarak ekleyebilirsiniz. Peki, patatas bravas nasıl yapılır? İşte adım adım patatas bravas tarifi…
Patatas a la brava veya papas bravas olarak da adlandırılan Patatas bravas, İspanya'ya özgü bir yemektir. “Cesur patatesler” anlamına gelen patatas bravas, kısaca patatesin acı soslu hali olarak tarif edilebilir. Farklı patates yemeği denemek isteyenlerin ve yemekte acıyı sevenler için patatas bravas tarifini derledik.
Yapımı için malzemeler
• 2 çorba kaşığı zeytinyağı
• 1 adet kuru soğan
• 2 diş sarımsak
• 2 adet kırmızı acı biber
• 2 adet domates
• 2 çay kaşığı toz kırmızı biber
• 1 çorba kaşığı elma sirkesi
• 500 gram patates
• Yeteri kadar tuz
• Yeteri kadar karabiber
• 5-6 dal maydanoz
• Mayonez
Kızartmak için:
• Zeytinyağı