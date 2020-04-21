Pastırmalı ve pırasalı kiş tarifi

Tereyağı, tuz ve unu yoğurma kabına alıp elinizle karıştırın.

Yumurtaları teker teker kırıp karıştırmaya devam edin.

Yarım su bardağı soğuk suyu da azar azar hamura ekleyip karıştırın.

Hamurunuz sert ama yoğurulabilen bir kıvama geldiğinde su eklemeyi bırakın.

Hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp dinlenmesi için yarım saat kenarda bekletin.

Bu sırada pırasaları 10-12 santimetre boyunca ve ince ince kesin.

Renkleri dönene kadar zeytinyağında soteleyip soğuması için kenara alın.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın

Hamurunuzu tezgahın üzerinde tart kalıbı genişliğinde açın.

Kalıbın dibini unlayın ve hamuru kalıba yerleştirin. Kenarlardan sarkanları keserek alabilirsiniz.

Çatalın ucuyla tabanına ve kenarlarına delikler açtığınız tart hamurunu fırına verin ve pembeleşene kadar fırınlayın.

Bu esnada yumurtaları derin bir kasede çırpın.

Frenk soğanını ince ince kıyın, cheddar peynirini rendeleyin.

Soğan, peynir, krema, tuz ve karabiberi yumurtalara ekleyip karıştırın.

Tart tabanı pişince fırından alıp pırasaları düzenli bir şekilde hamurun üzerine yerleştirin.

Yumurtayı pırasaların üzerine dökün.

En üste de pastırma dilimlerini ve çekirdeğini çıkardığınız zeytinleri dizin.

Taze kekik yapraklarını tartın üzerine serpip zeytinyağı gezdirin.

Fırının sıcaklığını 220 dereceye çıkarıp tartı yeniden fırına verin.

25-30 dakika pişirdiğiniz tartı üzeri altın rengi olunca fırından çıkarıp ılınınca servis edin. Afiyet olsun…